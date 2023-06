Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Los abanicos de la Feria volverán a ser solidarios viernes 02 de junio de 2023 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local de Almería aprueba aprueba la renovación del parque móvil municipal y colaboración con asociaciones sociales, incluyendo la adjudicación del contrato para el suministro de abanicos con fin benéfico. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy varios acuerdos relacionados con la Feria y Fiestas de la ciudad de 2023, la renovación del parque móvil municipal y la colaboración con asociaciones sociales. Entre ellos destaca la adjudicación del contrato para el suministro de 12.500 abanicos que se repartirán con un fin solidario y benéfico, como ya se hizo en 2020 y 2021. La alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, ha explicado que los almerienses podrán adquirir estos abanicos con un donativo simbólico que se destinará a entidades sociales que se determinarán próximamente. La empresa encargada de suministrar los abanicos es ‘Mundicorp España S.L’, por un importe de 37.661,25 euros. MÁS VEHÍCULOS Otro de los acuerdos ha sido el expediente de contratación para el suministro de dos vehículos nuevos, tipo furgoneta, destinados a la sección de Atestados de Policía Local y a la Brigada Municipal de Señalización. El presupuesto base de licitación es de 96.947,63 euros e incluye la matriculación, el impuesto de circulación, la garantía total mínima de tres años y el servicio de mantenimiento en taller oficial. Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado los borradores de convenio con las asociaciones ASALSIDO y A Toda Vela, a las que se les concederá una subvención de 15.000 euros cada una para apoyar sus proyectos de inserción laboral y promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

