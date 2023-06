Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Placas fotovoltaicas en la Jefatura de Policía Local viernes 02 de junio de 2023 , 16:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local aprueba la prórroga, por dos años, del contrato de señalización de vías urbanas

El Ayuntamiento de Almería, en Junta de Gobierno Local, ha adjudicado a la empresa ‘Ingenalium S.L.’ el contrato de ejecución de las obras para la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo en el inmueble de la Jefatura de la Policía Municipal. Promovida por el Área de Sostenibilidad Ambiental esta actuación se adjudica por importe de 114.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. A la licitación de estas obras concurrieron un total de veintitrés empresas. El proyecto de actuación contempla la ejecución de las obras necesarias para la construcción de la estructura e instalaciones de la planta fotovoltaica, de 92,5 KW y sobre cubierta, para autoconsumo, dando así servicio a las dependencias municipales de la Jefatura de Policía Local, su conexión con las infraestructuras de servicios existentes y la legalización de estas nuevas instalaciones municipales. Se trata de una de las primeras grandes dependencias municipales en las que se instalará este sistema, todo ello como parte del compromiso municipal por la sostenibilidad y la eficiencia energética, implementando en instalaciones municipales sistemas que permitan el uso de energías renovables, en este caso la energía del sol para el autoconsumo. Un sistema que no es nuevo en instalaciones municipales, como es el caso del campo de golf municipal ‘Alborán Golf’ o en las dependencias de Interalmería TV, donde ya se han implantado paneles solares en el edificio, incorporado como mejora al contrato de suministro eléctrico (50Kw potencia de planta). La generación estimada anual de energía en el caso de las placas fotovoltaicas que se prevé instalar en la Jefatura de Policía Local es de 180.621 Kwh/año; y de 97.632,97 Kwh/año en las instalaciones de Interalmería. Todo ello se traduce en un ahorro estimado de unos 44.000 euros. Prórroga contrato señalización El Ayuntamiento de Almería ha aprobado igualmente prorrogar, dos años más, el contrato del servicio de mantenimiento e instalación de señalización vertical, horizontal, balizamiento y defensas, en vías urbanas e interurbanas en el municipio de Almería, a la empresa Señalizaciones Villar S.A., por importe total de un millón de euros. De acuerdo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del vigente contrato, haciendo efectiva la posibilidad de prórroga por dos años, la vigencia del nuevo periodo en este servicio lo será a partir del próximo 19 de junio.

La prestación de este servicio incluye, entre otras actuaciones, la actualización de los diferentes tipos de señalización vertical (de regulación e informativa), horizontal, balizamiento y defensas existentes en el término municipal que habiendo sido implantadas en diferentes épocas, con el transcurso del tiempo hayan podido resultar dañadas o quedar obsoletas; el mantenimiento, conservación y nueva instalación de la señalización, balizamiento y defensas; de aquellas que pasen a ser de titularidad municipal dentro del periodo de vigencia del contrato, bien sea por cesión de otras Administraciones o por recepción definitiva de obras de urbanización e instalaciones complementarias que surgen dentro de las actividades habituales.

