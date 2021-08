Los Grafiti sustituyen El ‘Paseando Entre Velas’ de Vícar



“La situación de pandemia que venimos padeciendo ha llevado al Ayuntamiento a actuar con responsabilidad, anteponiendo la seguridad a todos los vecinos al deseo de celebrar la gran cita lúdico cultural del verano en Vícar” , ha señalado el alcalde vicario, Antonio Bonilla, al confirmar que ‘Paseando entre velas, no se celebrará. No obstante ello no impedirá que patios y fachadas de la Villa de Vícar se engalanen con murales y dibujos, como ya sucediera el pasado verano, a modo de guiño y recuerdo a un evento vicario que ha traspasado el ámbito local.



“Aunque las circunstancias nos obliga a no poder celebrar la actividad participativa que todos hubiéramos deseado, gracias a la predisposición de los vecinos y a la colaboración de artistas urbanos, Paseando entre Velas quedará registrado en los patios y fachadas de Vícar Pueblo, con la esperanza de que el próximo año la celebración pueda recuperar toda su magia y esplendor”, ha añadido Antonio Bonilla.



Durante el pasado fin de semana los grafiteros Moxaico, Daniel Fernández, Niko-Stook, Rodrigo Leseduarte, Samoi, Sara Moncada ilustración, Nauni y Danklabara han ido plasmando, en lugares estratégicos de la villa, sus ‘Cuentos Clásicos’, para mantener viva la llama del ‘Paseando entre velas’. Desde la entrada al núcleo urbano a la plaza del Barranquillo, pasando por el Lavadero y la zona alta de la localidad, los grafitis se mezclan con los mensajes y dibujos que suelen acompañar el evento y que coordinados por la Asociación de Vecinos San Benito y el Área de Cultura del Ayuntamiento, realizan los propios vecinos.



El próximo jueves, en la Noche de las Perseidas, fecha tradicional de la gran cita veraniega, las calles, patios y plazas del casco histórico se verán iluminadas con centenares de velas, colocadas por los vecinos para mantener vivo el recuerdo de la actividad.