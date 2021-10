Los pensionistas de El Ejido ya pueden pedir la bonificación en el pago de tasas

jueves 14 de octubre de 2021 , 18:19h

En el presente ejercicio se han beneficiado de esta medida 502 pensionistas con bajos ingresos y empadronados en el municipio que se han ahorrado una cantidad cercana a los 220 euros anuales

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Hacienda y Contratación, ha abierto el plazo de solicitud para aquellos pensionistas del municipio que no tengan concedida la bonificación del 60% en las tasas de agua, basura y alcantarillado para el ejercicio 2022.



El concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera, ha explicado que “con el ánimo de hacer una Administración más ágil y facilitar los trámites al conjunto de los ciudadanos, no tendrán que renovar la bonificación aquellos pensionistas que hayan disfrutado de este beneficio durante el año 2021, ya que verán prorrogada automáticamente la bonificación de manera indefinida, en tanto se sigan manteniendo los requisitos económicos y familiares que dieron acceso a la misma, evitando así desplazamientos y trámites a nuestros pensionistas”. En el caso de producirse algún cambio respecto a las condiciones que dieron derecho a la bonificación, habrá de comunicarse en el plazo de 15 días a los Servicios Fiscales. No obstante, de manera periódica ser realizarán labores de inspección con el fin de comprobar el mantenimiento de los requisitos.



Estas ayudas tienen como finalidad la protección de las personas mayores con recursos mínimos para evitar así su endeudamiento y hacer que su economía sea más llevadera, ahorrándose una importante cuantía anual por el pago de estas tasas. En esta línea, Rivera ha precisado que “durante el ejercicio 2021 se han concedido 502 bonificaciones, lo que ha supuesto un ahorro total en el pago de tasas por suministro de agua y alcantarillado, así como tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura de 109.029,38 euros”. “Esto implica que el ahorro medio anual de cada uno de los pensionistas a los que se ha concedido la bonificación ha sido de 217,19 euros”, ha apostillado el responsable municipal.



El concejal ha remarcado que “esta iniciativa responde a la inquietud municipal de velar por los intereses en general y especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables como puede ser el caso del colectivo de mayores con bajos ingresos”. El plazo expira el 30 de diciembre y se trata de una medida muy aplaudida por los beneficiarios de la misma, ya que les supone un importante respiro y alivio en su economía familiar.



Requisitos para acceder a las ayudas

Los documentos que se deberán presentar son: una instancia o solicitud en el modelo diseñado al efecto y que se facilita en la Unidad de Información del Ayuntamiento o en los Servicios Fiscales; fotocopia del Carné de Identidad de todos los miembros de la Unidad Familiar mayores de edad o indicación de que el procedimiento en el que se haya aportado anteriormente; tanto aquellos miembros que ostenten la condición de pensionista como los que no, autorizarán a que el Ayuntamiento obtenga en su nombre de la Seguridad Social, Agencia Tributaria y Dirección General del Catastro, así como de la empresa suministradora de agua, los datos necesarios para comprobar las condiciones para la concesión. O en su caso adjuntar a la solicitud los documentos justificativos correspondientes.Las condiciones que deberán cumplir los solicitantes son: que los ingresos de la unidad familiar no superen los 14.650,00 euros, en el caso que la unidad familiar esté formada por más de 2 personas, los ingresos mínimos para acogerse a la bonificación se incrementarán en 600 euros anuales por cada miembro de la misma que exceda de dos; ostentar la condición de Pensionista; estar empadronado en el domicilio para el que se solicita el beneficio; ser obligado al pago de las prestaciones: de agua y alcantarillado y/o de basura; autorizar expresamente a que el Ayuntamiento obtenga en su nombre de la Seguridad Social, Agencia Tributaria y Dirección General del Catastro, así como de la empresa suministradora de agua, los datos necesarios para comprobar las condiciones para la concesión, o en su caso presentar los solicitantes la documentación necesaria.La solicitud junto a la documentación se puede entregar en los Servicios Fiscales, situados en la Casa Consistorial, en las Oficinas Municipales de los diferentes núcleos o en la sede electrónica en trámite de instancia general.