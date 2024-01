Almería Los termómetros se disparan en Almería Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 25 de enero de 2024 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El viernes podemos superar los 30 grados en algunos puntos de la provincia a pesar de estar a finales de enero La provincia de Almería se ve sorprendida por un fenómeno meteorológico excepcional en pleno corazón del invierno. Un subidón de temperaturas a niveles propios de la primavera, desafiando las expectativas climáticas para esta época del año. En la jornada de hoy, localidades como Tabernas y Gádor han experimentado temperaturas que han alcanzado los 26 grados, dejando a los residentes perplejos ante un clima más cálido de lo habitual para esta época del año. Este inusual aumento en las temperaturas se ha convertido en tema de conversación en toda la provincia, ya que los valores registrados están muy por encima de lo considerado normal para esta estación. Según los pronósticos meteorológicos, se espera que mañana las temperaturas alcancen e incluso superen la barrera de los 30 grados, un fenómeno que está generando especulaciones sobre la posibilidad de que se establezca un récord del día más cálido registrado en la historia invernal de Almería. Expertos meteorólogos señalan que estos valores térmicos tan elevados para esta época del año son inusuales y se sitúan considerablemente por encima de la media histórica. De hecho, los 30 grados pronosticados para mañana se encuentran más en línea con las temperaturas típicas de la estación primaveral, añadiendo un toque de desconcierto a este fenómeno climático. Los habitantes de la provincia, acostumbrados a inviernos más moderados, están tomando medidas inusuales como la búsqueda de sombra y la adaptación de sus rutinas diarias para hacer frente a este repunte de calor en pleno enero. Mientras tanto, las autoridades locales instan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas cambiantes y a tomar precauciones adicionales ante esta situación atípica. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

