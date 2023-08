Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar ‘Manzanares: 50 años, 50 miradas’ recorre su legado sábado 19 de agosto de 2023 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La obra, coordinada por el periodista y pregonero del toro de lidia de este año, José Germán Estela, ofrece un profundo estudio de la figura de Manzanares padre El Patio de Luces de la Diputación de Almería ha acogido la presentación del libro ‘Manzanares: 50 años, 50 miradas’, que ha coordinado el periodista taurino y pregonero del toro de lidia de este año, José Germán Estela. Se ha tratado de una nueva actividad del Foro Cultural 3 Taurinos 3 en colaboración con la Institución Provincial con motivo de la celebración de la feria taurina de Almería en honor a la Virgen del Mar. Tras el sentido y profundo pregón pronunciado por José Germán Estela el pasado jueves en este mismo escenario, el periodista ha compartido con la afición almeriense su trabajo sobre el matador alicantino Manzanares padre. Una obra editada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y en el que toreros, familiares, amigos y aficionados ofrecen una reflexión sobre el toreo de Manzanares. En la presentación del libro intervino, además del autor, la diputada provincial María del Mar López; el periodista taurino y presentador del autor, Federico Arnás, y el presidente del Foro Cultural 3 Taurinos 3, Juan Aguilera. La diputada dio la bienvenida a los invitados y al público al Patio de Luces de la Diputación Provincial y puso de relieve “la intensa y fructífera relación que mantenemos con el Foro que cuentan con la Diputación como su máxima aliada para difundir en toda la provincia la tauromaquia. Porque el mundo de los toros forma una parte muy importante del patrimonio cultural almeriense y por eso debemos apoyarlo y darlo a conocer para que siga preservando su esencia”. Asimismo, López explicó que “hoy acogemos la presentación de un libro muy interesante que nos acerca de una forma original, didáctica y amena la figura del maestro Manzanares padre. Un matador que ha significado mucho para una legión de aficionados entre los que se encuentra el autor de este trabajo y pregonero de nuestra feria taurina porque para él Manzanares lo es todo”. Por su parte, Federico Arnás, que mantuvo un ameno diálogo con el autor sobre su obra y el legado de Manzanares, recordó algunos datos del matador alicantino al que calificó como uno de los más destacados de la última parte del siglo XX ostentando el récord como el torero que ha lidiado en mayor número de corridas a lo largo de todo el siglo XX de la historia. El autor ha explicado que las 50 miradas de personalidades que comparten su opinión y sensaciones en torno a la figura de Manzanares en su obra “es un número que al final se ha quedado pequeño. Era tanta la gente que sentía tanta admiración por Manzanares que tuvimos que decidir una cifra y dejarla ahí. En este libro se ha rescatado el archivo fotográfico que quien fue su secretario personal y amigo para todo, el gran fotógrafo Pepe Soriano”. De hecho, a lo largo de la presentación, se pudieron ver una selección de estas imágenes que fueron comentadas por los intervinientes. Además, Estela incidió en la figura de Soriano como “el confidente de Manzanares, algo que mucha gente no sabía porque le acompañó en todos los momentos de su vida, en todos los lugares en los que toreó. Ese archivo estaba guardado en un cajón y con este libro hemos abierto ese libro para compartir estas fotografías de un torero de toreros”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.