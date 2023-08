Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Más de 3,2 millones para la reforma del Bloque Quirúrgico y la Unidad de Dolor de Torrecárdenas domingo 06 de agosto de 2023 , 10:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Gobierno de Andalucía ha destinado a la provincia de Almería 115 millones para mejora de las infraestructuras sanitarias y ha reforzado la atención con 2.073 profesionales más La Consejería de Salud y Consumo ha invertido más de 3,2 millones de euros en la reforma del Bloque Quirúrgico y la Unidad del Dolor del Hospital de Torrecárdenas. En concreto, el coste de las obras y el equipamiento del nuevo Bloque Quirúrgico asciende a 2,5 millones de euros, a los que hay que sumar 220.000 euros invertidos en las obras de acondicionamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Asimismo, la inversión para la nueva Unidad del Dolor ha superado los 504.590 euros. En suma, la superficie reformada en el nuevo Bloque Quirúrgico es de 800 metros cuadrados. Gracias a estas actuaciones, el hospital ha pasado de 17 quirófanos a 21, lo que ha permitido acabar con el déficit de quirófanos que imposibilitaba un circuito claro de Cirugía Mayor Ambulatoria. Ahora cuenta con un área propia y cuatro quirófanos. En general, el nuevo bloque quirúrgico de Cirugía Mayor Ambulatoria está compuesto por: cuatro quirófanos inteligentes y un área de despertar diferenciada con un total de diez camas, así como una conexión inmediata e independiente con la planta de hospitalización de parturientas, reformada recientemente también para CMA. El circuito independiente para la CMA cuenta con conexión directa al Bloque Quirúrgico que permite preparar a los pacientes antes de la intervención y para su recuperación posterior, contando para ello con dos nuevas salas con 20 puestos de sillones (10 para hombres y otros 10 para mujeres) y 18 puestos en habitaciones individuales. Igualmente, la nueva Unidad del Dolor, ha permitido casi quintuplicar el espacio que tenía, pasando de 65 a 323 metros cuadrados. De este modo, los almerienses cuentan ahora con una Unidad del Dolor adecuada, en dependencias muy iluminadas y con acceso directo para los usuarios de carácter ambulatorio. Esta Unidad albergará sala de espera y recepción, tres consultas médicas, una sala de tratamientos con control de enfermería con visión directa, que incluye un total de ocho sillones y cuatro camas; sala de preparación de medicación y almacén sala polivalente. Unas obras de gran envergadura que sitúan al Hospital de Torrecárdenas como referente de la sanidad pública andaluza y evidencian la apuesta del Gobierno de Andalucía por Almería. De hecho, si entre 2011 y 2018 la inversión sanitaria en Almería llegaba a los 42,5 millones de euros, entre 2019 y 2022 ha alcanzado los 75 millones de euros. Una cantidad que asciende hasta los cerca de 115 millones en 2023. Todo ello significa que, en cinco años, el Gobierno de Andalucía ha invertido un 170% más en cinco años que en los anteriores gobiernos en ocho años. Una apuesta por la sanidad manifiesta que también se ejemplifica en el aumento de la plantilla de profesionales del Sistema Sanitario Público en Almería. Y es que, hoy la sanidad almeriense cuenta con 2.073 profesionales más que en 2018, año en el que registraba la cifra de 6.707 y actualmente alcanza los 8.780. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Las obras de instalación del PET-TAC en Torrecárdenas siguen su curso El Hospital Materno Infantil celebra el 'Día del niño hospitalizado'