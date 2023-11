Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Más de 4.500 jóvenes almerienses piden el Bono Cultural jueves 02 de noviembre de 2023 , 15:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los beneficiarios dispondrán de una tarjeta prepago con 400 euros para consumir, durante un año, productos físicos, productos digitales y artes escénicas. La iniciativa tiene el doble objetivo de promover la fidelización de los jóvenes como público y consumidor cultural, y de ofrecer un respaldo adicional al sector cultural en su recuperación. En sus dos primeras ediciones, el programa impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte ya suma en Almería 8.132 beneficiarios En su segunda edición, el Bono Cultural Joven, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y Deporte, ha sido solicitado por 4.582 jóvenes almerienses que este año 2023 cumplen los 18 años. Esta cifra aumenta en 982 el número de solicitantes de la primera convocatoria de 2022, cuando se registraron 3.600 jóvenes almerienses, que sumada a la actual asciende a un total de 8.182 almerienses receptores en estos dos años de la tarjeta con 400€. En Andalucía son 66.057 los jóvenes que este año 2023 cumplen los 18 años y han solicitado el Bono Cultural Joven. Esta cifra aumenta en 9.619 el número de solicitantes de la primera convocatoria de 2022, cuando se registraron 56.438 jóvenes andaluces, que sumada a la actual asciende a un total de 122.495 andaluces receptores en estos dos años de la tarjeta con 400€. En toda España, una vez finalizado el plazo para solicitar el Bono el pasado 31 de octubre, 326.579 jóvenes se han registrado, lo que supone que dos de cada tres nacidos en 2005 podrán disfrutar de los 400. La cifra supera en 48.985 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 277.594. Entre las dos primeras ediciones, ya se alcanzan los 600.000 jóvenes beneficiarios del programa, que les permite disfrutar de una ayuda de 400 euros para invertir en productos culturales. En esta segunda edición, la totalidad de las inscripciones se han tramitado por vía digital, a través de la página web www.bonoculturajoven.gob.es , entre el 13 de junio y el 31 de octubre, incluyendo la ampliación de un mes con el objetivo de fomentar y facilitar la máxima participación de los jóvenes en el programa. Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación. La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya inició el pasado 14 de septiembre el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios. Desde ese momento, las tarjetas se están emitiendo de forma progresiva hasta alcanzar el total de bonos concedidos. Una vez activado el Bono Cultural Joven, los beneficiarios tienen un año para hacer uso de la tarjeta desde la fecha de concesión. La aplicación y la web del Bono Cultural Joven muestra, de forma personalizada, el tiempo restante del que cada joven dispone para disfrutar del Bono, así como su saldo restante en cada una de las categorías en las que se distribuye:

➢ 100 euros para productos físicos, por ejemplo, libros, prensa o discos. ➢ 100 euros para productos digitales: prensa digital, podcast o videojuegos en línea. ➢ 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza, museos... Por su parte, más de 3.000 empresas culturales ofrecen ya sus servicios y productos a través del programa que el Ministerio de Cultura y Deporte puso en marcha en 2022. Hasta el pasado 30 de septiembre, se habían realizado 1.847.779 operaciones por valor de 59,4 millones de euros por parte de los beneficiarios del Bono Cultural Joven de la primera edición. El plazo de solicitud de empresas y entidades culturales continúa abierto. En Almería hay más de una veintena de establecimientos adheridos, entre ellos distintas librerías (Nobel, Picasso, Bibabuk, Picasso Comic), centros artísticos como MECA y tiendas de productos digitales y online. Los objetivos de esta iniciativa que ha consolidado el Gobierno de España en sus Presupuestos Generales del Estado son, por un lado, promover la fidelización de los jóvenes como público y consumidor cultural; y, por otro, ofrecer un respaldo adicional al sector cultural en su recuperación, que en esta segunda edición se vería beneficiado con ingresos adicionales por valor de 130 millones de euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

13.861 euros a 5 bibliotecas de Almería en los Premios María Moliner