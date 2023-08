Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 13.861 euros a 5 bibliotecas de Almería en los Premios María Moliner martes 15 de agosto de 2023 , 15:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El premio se destinará principalmente a la compra de libros y publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas Cinco proyectos de animación a la lectura presentados por bibliotecas municipales de la provincia de Almería han resultado galardonadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la XXIII edición de los Premios María Moliner. En Andalucía, la cifra de proyectos galardonados asciende a 67 con una dotación de 185.738 euros. El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha explicado que se "ha concedido un total de 13.861 euros a las bibliotecas premiadas", de manera que cada proyecto recibirá 2.772 euros, según una nota de este organismo. El premio se destinará principalmente a la compra de libros y publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas. El objetivo es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, especialmente a colectivos con dificultades para acceder, con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Los proyectos premiados en la provincia de Almería son 'La Biblioteca al día, la Biblioteca de tod@s 2.0 de la Biblioteca Pública Municipal de Viator; 'Lectura con nombre de mujer' de la Biblioteca Pública Municipal de Macael: Don Ricardo Diaz Casanova; 'Leer para vivir con alas. Apuesta por una lectura igualitaria, inclusiva e integrada' de la Biblioteca Pública Municipal de Fiñana: Juan Aparicio; '¿Prestamos libros, soñamos historias?' de la Biblioteca Pública de Tabernas: Modesto García Contreras; y '40 aniversario de la mejor biblioteca pública de Purchena' de la Biblioteca Pública de Purchena: Gustavo Villapalos. El programa, financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros. La iniciativa presenta una gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura, ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes. El objetivo de la campaña es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

