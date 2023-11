Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Más de 400 corredores participan en la II Carrera Solidaria del Cerebro domingo 29 de octubre de 2023 , 19:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Neurodem, la prueba no competitiva tiene como objetivo “concienciar a la ciudadanía de que el ejercicio físico es fundamental” Deporte y solidaridad se han vuelto a dar la mano en la ciudad de Almería. A las diez de la mañana, más de 400 corredores, de todas las edades, se han dado cita en el Parque del Andarax con motivo de la II Carrera Solidaria del Cerebro, celebrada en las modalidades de 3, 5 y 10 kilómetros. Este tipo de pruebas no son competitivas sino recreativas y participativas con el fin de lograr recursos económicos con un fin solidario. En la misma ha participado el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro. El edil ha destacado el carácter de una prueba "que conjuga deporte y salud”. “Con esta carrera, a la que se suma el Ayuntamiento en su organización como parte de las actividades del Mes del Cerebro, pretendemos concienciar a la ciudadanía de que el ejercicio físico es fundamental para mantener sano nuestro cerebro", ha explicado, felicitando la participación "de todos y cada uno de los asistentes y participantes en esta prueba". Teresa Ramírez, neuróloga y secretaría de la Asociación Neurodem, ha destacado la importancia de superar la barrera de los 400 participantes en esta segunda edición “Estamos muy contentas de contar con 422 corredores porque permitirá continuar con nuestros proyectos en neurología. Ver a tanta gente implicada nos da mucha energía y positividad para seguir”, ha señalado. “Muchas personas han venido porque están concienciadas con las enfermedades del cerebro, y queremos que la gente sepa que es importante cuidarse porque nuestro cerebro al final es nuestro motor”, ha añadido la neuróloga. Además, la representante de Neurodem ha subrayado que ha sentido “mucha emoción” al ver a Guillermo Blanes cruzando la meta andando. “Es ilusionante ver que su esfuerzo y trabajo constante están dando sus frutos. Estamos muy agradecidas por su solidaridad”, ha finalizado. Por su parte, Guillermo Blanes, empresario y promotor del deporte almeriense ha asegurado tener “una ilusión tremenda de haber terminado la carrera después de superar hace un año un ictus”. Blanes ha tenido igualmente unas palabras de agradecimiento para Antonio Jesús Casimiro, con el que ha hecho el recorrido, por la organización de la actividad. Por último, ha dado las gracias a la Asociación Neurodem: “Quiero agradecer todo el trabajo que hacen por nosotros, porque hacen todo lo que está en su mano y más”. La jornada ha finalizado con la entrega de premios por parte del concejal de Deportes, Antonio Jesús Casimiro, en las distintas categorías de corredores, junto con los organizadores, patrocinadores y miembros de la Asociación y de la clínica Neurdodem. Todo el dinero recaudado en esta carrera solidaria, superando los 4.200 euros solo a través de la inscripción en la prueba, se destinará a dos proyectos impulsados por Neurodem: la escuela de familiares de la asociación y el proyecto en centros escolares para transmitir a los niños la importancia de conocer y cuidar el cerebro. Clasificación absoluta 10 km. Categoría Masculina 1- Alberto González Quílez 2- Antonio Sánchez Aguilera 3- Lucas Torres García Clasificación absoluta 10 km. Categoría Femenina

1- María del Mar Meca Nieto 2- Inma Hernández Expósito 3- Evelin Héras

