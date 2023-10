Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Almería celebra el domingo la segunda Carrera Solidaria del Cerebro

martes 24 de octubre de 2023 , 21:23h

El Mes del Cerebro, con actividades organizadas y promovidas a lo largo del presente octubre para concienciar y visibilizar la salud mental, incluye entre sus actividades la celebración de una prueba deportiva que hoy se ha presentado en rueda de prensa y que, en su segunda edición, tendrá como escenario, el próximo domingo 29 de octubre, el Parque del Andarax.

Organizada y promovida por el Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes, y la Asociación Neurodem, la II Carrera solidaria ‘Mes del Cerebro’ tiene como objetivo “concienciar a la ciudadanía que el ejercicio físico es fundamental para mantener sano nuestro cerebro. Ahora todas las investigaciones se dirigen hacia esa tendencia, porque ya no sólo consiste en intentar curar - la mayoría de las enfermedades neurológicas no se curan- , si no en no enfermar intentando retrasar la aparición de síntomas o incluso la enfermedad”, ha explicado el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro

Acompañado en la presentación de la prueba de la concejala de Familia, Inclusión e Igualda, Paola Laynez; de la neuropsicóloga y secretaría de la Asociación Neurodem, Teresa Ramírez y de los colaboradores en esta iniciativa, Guillermo Blanes, de Deportes Base, y Francisco Miras, gerente de EGO Sport, el concejal de Deportes ha explicado el contenido de esta carrera en la que, una vez más, “deporte y solidaridad vuelven a ir de la mano en esta ciudad”.

La prueba se iniciará a las 10.00 de la mañana. Una carrera abierta a todas las edades, ya que se han diseñado diferentes recorridos con varias distancias: 3 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. El precio de inscripción es de 10 euros por persona. Lo recaudado será íntegramente para la Asociación Neurodemm. Para participar en ella será necesaria la inscripción, hasta el próximo viernes día 27, accediendo a la página www.cruzandolameta.es

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte ha animado a los almerienses a sumarse a esta iniciativa deportiva que ya en su inscripción hasta la fecha, con 400 participantes, supone superar la participación del año pasado. Ha insistido Casimiro en la voluntad municipal de “promover” la práctica deportiva, a todos los niveles, y de seguir “concienciando respecto de los beneficios que aporta el ejercicio físico en la prevención, en el tratamiento y en la rehabilitación de todas las enfermedades neurodegenerativas y en lo beneficios que tiene para el cerebro”, recordando en esta línea programas municipales que se han impulsado, por ejemplo, dirigidos al desarrollo cognitivo junto a la actividad física en personas mayores “para evitar el deterioro y el retraso de este tipo de enfermedades”

Por su parte, Teresa Ramírez, neuropsicóloga y secretaría de la Asociación Neurodem, ha agradecido la colaboración municipal en esta iniciativa y la de los colaboradores que se han sumado a esta cita. Ha recordado que la prueba deportiva es una más de las actividades “incluidas en este mes del cerebro, iniciado entorno al Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre y que concluye el 29 de octubre, Día del Ictus, un mes en el que se trata de visibilizar la necesidad de atender nuestra salud mental”.

“Con este tipo de eventos deportivos queremos concienciar a la población almeriense de que el deporte es fundamental para que podamos desarrollarnos correctamente y que nuestro cerebro no envejezca”, ha insistido Ramírez, abogando, junto a la práctica de ejercicio físico, por una dieta y hábitos saludables que ayudarán en la prevención de factores de riesgo vasculares, diabetes, colesterol, hipertensión... también mentales.

Además de la prueba deportiva, Ego Sport Center llevará a cabo diferentes actividades para los más pequeños, de 9.30 a 11.30 horas