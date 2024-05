Economía Ampliar Mayoría absoluta de UGT en Prosegur Alarmas miércoles 15 de mayo de 2024 , 11:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Almería (FeSMC), ha ganado las elecciones sindicales celebradas este año 2024 tanto en la Empresa PROSEGUR SIS, celebradas el 8 de mayo, como en PROSEGUR TRANSPORTE DE FONDOS, celebradas el 21 de marzo del año en curso.

En ambos procesos electorales UGT Almería ha conseguido la mayoría absoluta, con 5 delegados en el Comité de empresa de Prosegur SIS, y 1 Delegado de Personal en Prosegur Transporte de Fondos. Con ello UGT se consolida como el Sindicato mayoritario en el Sector de Seguridad en la provincia de Almería, avalado por un porcentaje de participación del 80% de la plantilla.

UGT Almería quiere agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras la alta participación y el apoyo recibido en estas elecciones sindicales así como la

confianza depositada en el sindicato para liderar un nuevo proyecto con ilusión, transparencia y participación conjunta de todos los y las trabajadoras.

Por su parte el Secretario General de FeSMC UGT Almería, David Siles ha agradecido el trabajo realizado por los Delegados y la confianza depositada en la UGT como máximo órgano de representación sindical en la empresa, “Estamos muy satisfechos con el resultado, que evidencia y avala el trabajo y esfuerzo que los delegados de UGT durante estos cuatro años han venido desarrollando en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras de PROSEGUR”.

Noticias relacionadas UGT Almería celebra un desayuno sobre empoderamiento femenino UGT denuncia falta de Plan de Igualdad en Ayuntamiento de Almería