Menos de la mitad de los jóvenes con derecho al bonocultural lo ha cobrado

El PSOE pone en valor que más de 3.600 almerienses hayan accedido al Bono Cultural Joven del Gobierno de España El secretario general de las Juventudes Socialistas de Almería, Juan Francisco Garrido Egea, ha puesto en valor que el Gobierno de España haya concedido las ayudas del Bono Cultural Joven a 3.630 almerienses, lo que significa el 46,33% de la población de esa edad, y que se traduce en una inversión cercana a los 1,5 millones de euros en la provincia de Almería de los que se beneficiará, igualmente, el sector cultural adherido a este programa por el que se promueve la cultura entre la población más joven con independencia de sus recursos económicos. Se trata, en su opinión, de un "avance más" en las políticas "que se sitúan del lado de las personas" y que cuenta con el Ejecutivo de Pedro Sánchez "como máximo aliado". "Los socialistas hemos estado siempre a la vanguardia tanto a la hora de implantar políticas que mejoran la vida de las y los jóvenes, como en facilitar el acceso de las y los mismos a la acción política a todos los niveles", ha apuntado Garrido Egea quien ha mostrado su satisfacción por los 3.630 almerienses que han cumplido 18 años y que tendrán 400 euros para poder invertir en cultura, en cualquiera de sus ámbitos. "Iniciativas como la ayuda complementaria de 400 euros para estudiantes con beca, los 250 euros al mes del Bono Joven de Alquiler, la bonificación al transporte público o los 400 euros del Bono Cultural Joven, que se ha extendido a quienes cumplan este año los 18 años, o las acciones dirigidas a crear oportunidades en el ámbito rural para que la juventud, si no quiere, pueda quedarse en su pueblo, entre otros asuntos, llevan el sello del PSOE", ha enumerado. Sin embargo, "lamentablemente en Andalucía nos encontramos con el freno de la derecha en nuestro afán de desarrollarnos y de acceder a cuestiones tan básicas como el mercado de trabajo o a una vivienda", ha reprochado el secretario general de las Juventudes Socialistas de Almería al Gobierno de Moreno Bonilla y ha recordado que el PP "ha votado en contra de muchas de estas iniciativas promovidas por el Gobierno de España para beneficiar a la juventud". Y es que, según ha sostenido, la alternativa que ofrece la derecha es "insolidaria e insensible con las prioridades de las y los jóvenes", a quienes "ha puesto obstáculos y zancadillas de forma permanente", y ha señalado como ejemplo el "bochornoso espectáculo" ofrecido en la tramitación del Bono Alquiler Joven. "El Gobierno andaluz fue el último en activar el acceso a la ayuda al alquiler para favorecer la emancipación juvenil, por no hablar de las condiciones leoninas que ha impuesto para acceder a planes de empleo locales destinados a nuestro colectivo", ha censurado.

