Merienda para celebrar el fin de curso en la Asociación Down El Ejido

jueves 24 de junio de 2021 , 15:15h

Al evento ha acudido la edil de Servicios Sociales y Mujer del ayuntamiento, Delia Mira

La Asociación Down El Ejido ha celebrado una merienda de convivencia, junto a su sede, para marcar el final de este curso. La edil de Servicios Sociales y Mujer, Delia Mira, no ha querido perderse este divertido encuentro en el que también ha aprovechado la ocasión para departir con los usuarios, así como con sus familiares. Junto a ella, la presidenta de Down El Ejido, Eva Martínez; la vicepresidenta, Inmaculada García; así como las profesionales del Centro que imparten a diario los talleres y las terapias.

Esta cita ha estado marcada por el buen ambiente y se ha convertido en un espacio ideal de encuentro entre todos los participantes. La edil ha querido destacar también la “importante labor” que realiza esta asociación al ofrecer apoyo escolar, atención temprana y talleres formativos ocupacionales.



Tal y como ha remarcado “las Administraciones tenemos que poner a disposición de estos colectivos todos los recursos que están a nuestro alcance”. Es por ello que ha recordado que “el gobierno local mantiene el compromiso de seguir colaborando con las asociaciones, apoyando tanto a las familias como a los usuarios a través del desarrollo programas y ayudas que facilitan su integración y mejoran su calidad de vida”.



Mira ha puesto en valor la labor que desempeñan asociaciones como Down que “trabajan por alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y en la que haya igualdad oportunidades”.