Moción en Diputación recuerda a las víctimas del Holocausto

El Pleno de la Diputación de Almería se ha unido esta mañana para rechazar el antisemitismo y recordar a las víctimas del Holocausto. La Corporación ha aprobado la Declaración Institucional con motivo de la conmemoración anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Esta declaración, apoyada por todos los grupos políticos (PP, PSOE y VOX) es el resultado de la moción que propuso a la Diputación Provincial la Comunidad Judía de Almería 'Jabrutá "Tikun Olam', Asociación Cultural 'Maguen Sefarad' y Asociación Cultural 'Foro Almería Centro'. con motivo de la conmemoración, el 27 de enero, del Día Internacional de la Conmemoración Anual de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. El texto de la Declaración Institucional incluye tres acuerdos en los que se muestra la "repulsa al antisemitismo y el firme compromiso con la libertad y la convivencia. Conceptos arraigados en el corazón de Europa, y que debemos proteger". Del mismo modo, se manifiesta "nuestro respeto por las víctimas del Holocausto, sumándonos desde Almería a todas las muestras similares que se están dando a lo largo y ancho del mundo" y la Institución se compromete a dar traslado a los ayuntamientos de este acuerdo para que sea elevado a sus plenos. Al término del Pleno los representantes de la comunidad Judía se han reunido con la Corporación y se han realizado una foto de familia.

