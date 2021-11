Monumentos históricos de Almería presentes en la Lista Roja de Patrimonio

martes 09 de noviembre de 2021 , 12:54h

Por Ángela López Carballo





La muralla de Jayrán fue mandada a construir en el siglo XI por el primer gobernador de la Taifa de Almería, el Rey Jayrán, de ahí su actual nombre. Actualmente, esta muralla sirve de unión entre la Alcazaba de Almería y el Cerro de San Cristóbal bajando por el Cerro de la Hoya. Tal y como dice el manifiesto por las murallas presentado hace varios años por la asociación Amigos de la Alcazaba, las murallas y los sistemas fortificados representan uno de los legados patrimoniales más valorados por los ciudadanos, ya que durante la mayor parte de la Historia, la seguridad y prosperidad de las ciudades dependían de la protección que ofrecían estas construcciones monumentales.



Otro patrimonio histórico que llama la atención en la provincia almeriense es la Torre de Cerrillos. Esta fue edificada a finales del siglo XVI con el objetivo de ofrecer protección a la costa de los frecuentes ataques piratas de la época. Fue construida al borde del mar por la necesidad de disponer de visibilidad para las hogueras y controlar así la comunicación entre las diferentes torres de vigilancia, como son la de los Bajos y la de las Roquetas.



Sin embargo, ambas construcciones históricas han sido incluidas en la Lista Roja del Patrimonio, una iniciativa realizada por parte de la asociación Hispania Nostra con el objetivo de proteger el patrimonio histórico del Estado. Los motivos de la entrada de estos patrimonios son evidentes por parte de la asociación: la Muralla de Jayrán todavía se mantiene en pie, pero tanto la muralla como sus torreones están muy dañados debido al tipo de material con el que se construyeron. A través de este análisis realizado por la plataforma Lista Roja del Patrimonio, afirman que este monumento histórico está al borde del derrumbamiento.



Por otro lado, la Torre de Cerrillos ha sido incluida debido a su estado de conservación deficiente. La construcción ha sido maltratada por la influencia salitrosa marina, los fuertes vientos y las tormentas. En resumen, la Torre de Cerrillos no ha podido evitar su deterioro debido a que su causa se ha producido por fenómenos atmosféricos.



Según la Asociación de Hispania Nostra con su iniciativa de Lista Roja de Patrimonio, los anteriores monumentos históricos han sido sometidos a una serie de criterios los cuales han decidido ser añadidos a dicha lista: el valor patrimonial, la relevancia social que han adquirido durante el paso del tiempo entre los ciudadanos, el nivel de protección legal que les compete, las amenazas naturales que reciben debido a su geolocalización y su material, la situación de abandono o negligencia por parte de las entidades responsables y/o la existencia o no de un plan de intervención para mejorar la situación actual de estos monumentos.







La Asociación Hispania Nostra busca con esta iniciativa principalmente contribuir con la conservación del patrimonio histórico almeriense, alentando a la participación de los ciudadanos para proteger la historia de la provincia con la sensibilización y la concienciación de la sociedad sobre la importancia de cuidar el patrimonio cultural. Con ello, inician una llamada de atención tanto a los ciudadanos como a las instituciones culturales, así como a asociaciones locales y nacionales de defensa del patrimonio para reunir más apoyo hacia este prestigioso patrimonio.



Para la mejora del patrimonio histórico de las provincias existen diferentes administraciones que se encargan de prevenir el deterioro de los monumentos más antiguos de las ciudades. En este caso, Diomedes Parra, responsable del Servicio de Bienes Culturales en la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Almería, afirma que concretamente su administración se dedica al asesoramiento técnico para intervenir en el patrimonio histórico de la provincia. Sin embargo, para la ciudadanía el papel de esta administración debería ser el de realizar obras de conservación del patrimonio, a lo que Diomedes Parra hace hincapié en que se debe tener en cuenta que los presupuestos de la Delegación de Cultura son menguados, añadiendo que “el patrimonio histórico es ingente, la cantidad de esfuerzos que habría que dedicar para conservar sería prácticamente inabordable”.



En el caso de las Murallas de Jayrán, Parra declara que desde hace dos años, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Almería está trabajando para realizar una obra de conservación y de restauración, ya que “este tipo de acciones es inviable realizarlas de un año para otro”. Este tiempo, según el responsable de Cultura, es necesario y obligatorio ya que existen unos criterios de intervención de monumentos que emanan de las Cartas Internacionales los cuales determinan la necesidad de realizar unos estudios previos antes de proceder a ninguna intervención en dichos monumentos históricos.



El doctor Antonio Orihuela Uzal y su equipo de profesionales de la Escuela de Estudios Árabes son los autores de la redacción del proyecto de obra para el patrimonio histórico almeriense, el cual afirma Diomedes Parra que estará listo para el mes de diciembre de este año. Con ello, podrá dar lugar la restauración del patrimonio y, con ello, la salida de este de la Lista Roja del Patrimonio.



Esta es la situación de la provincia de Almería, la cual cuenta con 9 monumentos históricos añadidos en la Lista Roja por parte de la asociación Hispania Nostra desde el año 2014. Sin embargo, no es la única provincia que refleja un evidente riesgo en sus patrimonios más valiosos. En Lista Roja encontramos numerosos patrimonios en peligro de desaparición repartidos por toda la península. Andalucía cuenta con 166 patrimonios añadidos en la lista, siendo Jaén la que presenta más monumentos en riesgo de deterioro, con un total de 53. Castilla y León es la comunidad con el mayor número de monumentos en peligro, siendo este la cifra de 357. Estos datos reflejan un patrimonio histórico desolador, contando España con una cifra aproximada de 1.200 construcciones patrimoniales al borde de la desaparición.