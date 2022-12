Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Muere el conductor de un turismo al salirse de en Costacabana jueves 01 de diciembre de 2022 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un hombre de 48 años ha perdido la vida al salirse de la vía su vehículo cuando circulaba por la carretera AL-3113 que atraviesa el barrio de Costacabana de Almería, a la altura del aeropuerto. El accidente se ha registrado a las 9,30 horas en el kilómetro 2 de la citada carretera, según ha indicado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, desde donde han apuntado que, por causas que se desconocen, el vehículo salió de la calzada y volcó. Los testigos que presenciaron el siniestro llamaron al Teléfono de Emergencias 112, que por su parte movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. A pesar de los esfuerzos de los operativos, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del conductor, quien ha perecido en el lugar de los hechos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.