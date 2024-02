Sucesos Ampliar (Foto: Anja ) Nueva víctima de la falsa cuidadora que drogaba y robaba Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por viernes 16 de febrero de 2024 , 18:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La trama macabra de la falsa cuidadora en Almería ha dado un nuevo giro tras el descubrimiento de una sexta víctima por parte de las autoridades policiales. Esta vez se trata de un hombre de 63 años, dependiente, quien estuvo hospitalizado durante 23 días tras la presunta ingesta de benzodiazepinas. Según fuentes policiales, la familia de la víctima pudo reconocer a la detenida gracias a su aparición en medios de comunicación. Sin titubear, afirmaron que era la misma mujer que habían encontrado en la vivienda poco antes de que el hombre mostrara síntomas de malestar. A prisión la mujer que se hacía pasar por cuidadora para robar a sus víctimas La denuncia presentada relata un encuentro inquietante: una de las hijas del anciano se topó con una cuidadora desconocida en la casa de su padre, quien, para sorpresa de todos, estaba tomando un café mientras el supuesto asistente no consumía nada. La situación se tornó más perturbadora cuando, al regresar más tarde, hallaron al anciano en el suelo, atado con mantas y objetos, clamando por ayuda. La pesquisa policial revela un modus operandi escalofriante. La acusada, quien se hacía pasar por asistente domiciliaria, habría manipulado y drogado a sus víctimas para luego desvalijar sus hogares en busca de dinero y objetos de valor. Con el tiempo, sus métodos se volvieron más sofisticados, llegando a adquirir el uniforme de una conocida empresa de ayuda a domicilio para ganarse la confianza de sus víctimas. Las consecuencias de sus actos no podrían ser más graves. Varios de los afectados han requerido hospitalización y, en el peor de los casos, uno de ellos perdió la vida tras una sobredosis de medicamentos. Tras una intensa investigación, la detenida fue ubicada y arrestada, confiscándose una considerable cantidad de dinero en efectivo, joyas y medicamentos. Se le imputan múltiples cargos, incluyendo robo con abuso de confianza, lesiones, homicidio, tenencia ilícita de armas y estafa. El Juzgado de Instrucción 6 de Almería ha ordenado su ingreso en prisión provisional, sin posibilidad de fianza, mientras continúa el desarrollo del caso. Este escalofriante suceso ha conmocionado a la comunidad almeriense, dejando al descubierto la vulnerabilidad de los más necesitados y la astucia de aquellos que se aprovechan de ellos. Además, durante los registros domiciliarios efectuados por las autoridades, se encontraron elementos adicionales que arrojan luz sobre la complejidad de las acciones de la acusada. Se incautaron 22.385 euros en efectivo, numerosas joyas, una gran cantidad de medicamentos depresores del sistema nervioso y recetarios, así como facturas de establecimientos de compra-venta de oro. También se hallaron libretas bancarias a nombre de terceros con múltiples transferencias y reintegros en efectivo de grandes sumas de dinero. En uno de los registros se descubrió una cantidad significativa de comprimidos preparados para ser ocultados en cavidades corporales, un arma de fuego, munición y un chaleco antibalas. El equipo policial ha destacado la complejidad y la gravedad de los delitos imputados, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en la identificación y detención de individuos peligrosos como la falsa cuidadora. Este caso continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, quienes trabajan arduamente para esclarecer todos los detalles y llevar a los responsables ante la justicia. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

