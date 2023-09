Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Núñez Feijóo se crece Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 27 de septiembre de 2023 , 08:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a demostrar su capacidad de liderazgo y su visión de Estado en el debate sobre el estado de la nación. Frente a un Pedro Sánchez que se ha mostrado débil, errático y dependiente de sus socios independentistas, Feijóo ha defendido una alternativa moderada, sensata y constructiva para España. Feijóo ha confirmado que mantendrá su postura conciliadora con el PSOE, a pesar de los desprecios y la soberbia que ha recibido por parte del presidente del Gobierno. “A pesar de sus desprecios, no cambiaré de actitud. A pesar de su soberbia, no cambiaré mi mensaje. Me debo a los españoles, no a Sánchez”, ha proclamado Feijóo, que ha tendido la mano al PSOE para alcanzar grandes pactos de Estado en materias como la sanidad, la educación, la justicia, la financiación autonómica o la reforma constitucional. Feijóo ha reforzado así su liderazgo en el centroderecha, como reconocen sus propios compañeros de partido. “Ha sido sobresaliente”, han calificado desde el PP su intervención en el debate, en el que ha sabido combinar la crítica constructiva con la propuesta positiva. Feijóo ha demostrado que es el único capaz de plantar cara a Sánchez y ofrecer una alternativa creíble y solvente para España. Feijóo también ha tenido palabras para los partidos independentistas que sostienen al Gobierno de Sánchez. Les ha recordado que el PP es el único partido que defiende la unidad de España y el respeto a la ley. “Para Cataluña, aquí me tienen; para la amnistía, su hombre es Sánchez”, les ha espetado Feijóo, que ha rechazado cualquier concesión al separatismo que vulnere la Constitución y el Estado de derecho. Feijóo no se resigna y mantiene su oferta de pactos al PSOE. Es la actitud que se espera de un líder responsable, dialogante y comprometido con el interés general. Feijóo es la voz de la moderación, la sensatez y la construcción en un momento en el que España necesita más que nunca un proyecto común que nos una y nos fortalezca. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 119 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes