Pardo de Vera cree que la Junta "amenaza la viabilidad" del soterramiento

viernes 27 de enero de 2023 , 16:00h

La Secretaria ha manifestado que no solo se ha roto el consenso en abstracto, sino que la Junta de Andalucía ha actuado en contra de lo acordado, lo que ha cogido por sorpresa a la Secretaria y al Ayuntamiento de Almería

La Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha señalado este viernes que el acuerdo propuesto por la Junta de Andalucía para asumir exclusivamente la construcción de la estación de autobuses y el estacionamiento subterráneo relacionado con el proyecto de la segunda fase de integración de las vías del ferrocarril de Almería, amenaza la viabilidad del gran proyecto intermodal de la ciudad. La Secretaria ha manifestado que no solo se ha roto el consenso en abstracto, sino que la Junta de Andalucía ha actuado en contra de lo acordado, lo que ha cogido por sorpresa a la Secretaria y al Ayuntamiento de Almería. Pardo de Vera ha confiado en que se produzca un cambio rápido en la actitud del Gobierno andaluz, que permita volver al planteamiento inicial, que incluye la participación mediante un sistema de porcentajes.

En este sentido, Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha manifestado su profundo pesar por la postura adoptada por el Gobierno andaluz, que únicamente se muestra dispuesto a financiar la estación de autobuses y el parking subterráneo, así como su explotación posterior, sin participar de forma conjunta en todo el plan de actuaciones ni compartir ningún riesgo financiero. La Secretaria ha destacado que aceptar esta opción supondría un agravio comparativo con respecto a las sociedades de integración existentes, algunas de las cuales están dirigidas por el Partido Popular. Además, ha advertido que aceptar esta propuesta conduciría a un "limbo alegal" que suspendería la planificación y pondría en peligro un modelo de integración que ha demostrado su eficacia.

Pardo de Vera, ha afirmado que la propuesta de la Junta de Andalucía de cambiar la forma de financiación de la Alta Velocidad entre Madrid y Almería, pasando de unos 18 millones de euros a unos 44,5 millones, no supone una mejora real en la financiación. Según la responsable, la opción presentada por la Junta va en contra de los intereses de los españoles, de los ciudadanos de Almería y de sus compañeros de partido, puesto que no supondría un aumento real en la cantidad de financiación sino un cambio en la forma de pago, y además pone en peligro la integración entre todos los actores interesados. Pardo de Vera se ha preguntado cómo puede ser una mejora si se rompe el consenso al que todos los actores habían llegado a finales de 2022.

La Secretaria de Estado de Transportes ha declarado que el desarrollo de la actuación en el escenario actual sólo puede llevarse a cabo si la Junta de Andalucía cambia drásticamente su actitud. Esto es necesario porque los riesgos que conlleva no respetar los acuerdos alcanzados serían devastadores para la integración ferroviaria en Almería. Además, la secretaria ha subrayado que no se puede imaginar un escenario en el que se descarte todo el trabajo realizado durante los últimos años y se comprometa la financiación europea. Aunque la situación es difícil, la Secretaria de Estado aún confía en que no tendrán que llegar a tal extremo.