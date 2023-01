Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar "Orgía de sandre" en el crimen de la calle Ossetia miércoles 11 de enero de 2023 , 08:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un hombre y sus tres hijos están acusados de matar a otro en la puerta de su casa y ante su propio vástago en Gádor La Audiencia Provincial de Almería ha comenzado a juzgar el miércoles a cuatro miembros del clan 'Los Minos' por el asesinato en 2019 de un vecino de Gádor (Almería). El Ministerio Fiscal ha indicado que, según señalan las pruebas "está clarísimo" que "los cuatro" procesados, un hombre y sus tres hijos, "dispararon" a la víctima "en la puerta de su casa" y en presencia de su hijo hasta "matarlo". La acusación particular ha trasladado al jurado popular que los cuatro procesados "organizaron un ataque, también su huida" con el que "querían matar a más personas" y ha calificado el caso como "una orgía de sangre". El fiscal pide penas entre los 42 y los 21 años de prisión. La defensa de los hermanos ha pedido una justicia sin prejuicios para determinar la participación de cada uno de ellos. Han rechazado la existencia de un plan preconcebido y han enmarcado los hechos en una discusión entre varias personas. Los acusados han negado haber disparado y haber tenido una intención previa de atentar contra la víctima. La abogada del padre pide al jurado una "hoja en blanco" para afrontar el juicio. Por su parte, el último encausado ha señalado que las pruebas desmienten la premeditación y que se produjeron los disparos sin intención de matar. Finalmente, ha afirmado que su cliente se entregó a la justicia para que se determinara el matiz de los hechos. Los acusados se enfrentan a cargos por asesinato y depósito de armas y municiones. La Fiscalía reclama 18 años de cárcel cada uno por el asesinato y 4 años adicionales para los tres hermanos y 3 años para el padre por el depósito. Además, se atribuye a I.F.S. dos delitos de asesinato en grado de tentativa, por los que el Ministerio Público reclama 20 años de prisión. Los hechos ocurrieron el 10 de mayo de 2019 por la tarde. Los cuatro miembros de la familia recogieron armas, salieron a la calle y comenzaron a disparar contra la víctima con la intención de quitarle la vida. La víctima falleció "casi en el acto" debido a las numerosas heridas recibidas. Mientras los acusados huían, I.V.F. disparó desde el asiento trasero de uno de los coches hacia otro hermano de la víctima, que iba en su vehículo acompañado por su mujer. El disparo no les alcanzó a ninguno de ellos, pero impactó en el marco de la luna delantera con la ventanilla del copiloto. De acuerdo con los cargos presentados por la Fiscalía, los acusados habrían planeado el crimen antes de que ocurriera. Para ello, el padre de familia se habría contactado con un conocido, el cual aceptó, a cambio de perdonar una supuesta deuda, obtener dos escopetas. Estas armas se compraron en una armería de Alhama de Almería, además de munición para ambas. En la casa de los acusados se hallaron dos carabinas, una de ellas modificada, cuatro pistolas semiautomáticas, una con el número de identificación borrado, dos escopetas y dos rifles. El juicio constará de seis sesiones, en las cuales se someterán a interrogatorio a los cuatro acusados y se tomará declaración a una quincena de testigos. Se practicarán además seis pruebas periciales entre informes forenses, criminalísticos, de química y balística. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Admite que abusó de la hija de su pareja y la fotografió La Fiscalía se reorganiza: Así afectará a Almería

