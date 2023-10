Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar PÁDEL IBÉRICO OS TRAE LAS MEJORES PALAS NOX 2024 Escucha la noticia Se está acabando la temporada y la firma de palas de pádel Nox ya ha lanzado su nueva colección de palas Nox 2024. Todos los jugadores profesionales ligados a ella ya las están usando en cada competición, y os vamos a decir cuáles son bajo nuestro punto de vista las mejores palas Nox 2024 . Ya os decimos que todas y cada una de ellas son palas de pádel Premium de la mejor calidad y pensadas para el disfrute del jugador amateur, con un tacto agradable y unas de las tecnologías más avanzadas en la actualidad en el mundo del pádel. NOX AT10 LUXURY GENIUS 18K ALUM 2024 Comenzamos como no puede ser de otro modo, con la joya de la corona de las palas Nox 2024, la pala de Agustín Tapia. Esta pala desde que se anunció su lanzamiento lo está rompiendo, siendo una de las más buscadas sin duda alguna. Gracias a una fabulosa campaña de marketing y un diseño espectacular, la Nox AT10 Luxury Genius 18K Alum 2024 la quiere todo el mundo. Es la pala favorita por Agustín Tapia para este año, sin duda la mejor o una de las mejores de la colección. Estamos ante un modelo de pala súper manejable, quizás el año que más comodidad y ligereza nos va a aportar gracias a su diseño EOS FLAP, una nueva tecnología que se basa en dos perforaciones laterales en el puente, que reduce peso y balance, por tanto, el manejo de la pala se ve bastante mejorado. La Nox AT10 Luxury Genius 18K Alum 2024 tiene como novedad (otra más) fibra de carbono aluminizado 18K, una nueva mejora y versión de la fibra de carbono que nos dará este año un poco más de salida de bola-potencia junto a más durabilidad. Si buscas una de las mejores palas Nox 2024, tienes que echarle el ojo a esta porque va a ser tu primera opción sobre todo si quieres una pala completa que te mejore en cualquier golpe. NOX ML10 PRO CUP LUXURY 2024 Turno de una que no decepciona nunca, ninguna temporada. La Nox ML10 Pro Cup Luxury 2024 se renueva un año más como no puede ser de otro modo. Con esta versión ya van tres temporadas que la ML10 pertenece a la familia Luxury. Bien, la Nox ML10 Pro Cup Luxury 2024 es la pala que va a usar esta temporada el jugador Miguel Lamperti, con el que sobran las palabras pues todo el mundo lo conocerá. Es la revolución de un clásico, manteniendo formato redondo, rugosidad en los planos y ahora, una fibra de carbono 3K mejorada, mucho más ligera y firme, lo que aumentará la potencia del jugador. Esta es una de las palas de pádel que más control nos van a ofrecer sin duda alguna, pero como decimos, ha aumentado su potencia este año. El diseño se ve también cambiado respecto a la temporada anterior, con un toque blanco nacarado mate. NOX AT LUXURY ATTACK 18K ALUM 2024 Turno de los aficionados a las palas de pádel de potencia. Elegimos una de las mejores palas Nox 2024 al modelo Nox AT Luxury Attack 18K Alum 2024, la pala que actualmente usa una de las jóvenes promesas mundiales, Leo Augsburguer. Esta pala se caracteriza por un poderoso formato diamante, que crea balance alto y por tanto es una pala altamente recomendada para los enamorados de las palas de diamante de potencia. La Nox AT Luxury Attack 18K Alum 2024 se compone por las tecnologías más avanzadas en la firma española este año. Tenemos la tecnología EOS FLAP en el puente que nos abre dos perforaciones por donde deja pasar mejor el aire y así ganar manejo y ligereza, cosa que le viene muy bien a esta pala. Fabricada con la fibra de carbono aluminizada 18K, la nueva fibra de carbono con la que Nox Padel este año quiere destacar sobre el resto. Por lo que se ha visto de este material y hemos podido probar, nos aporta un poco más de salida de bola en el golpeo y por tanto también va a ser más duradera. La pala de Leo Augsburguer es una de las palas de pádel más potentes del mercado. NOX AT PRO CUP GENIUS 2024 Una de las palas Nox que más nos ha sorprendido este año es la nueva Nox AT Pro Cup Genius 2024, un nuevo totalmente nuevo, nunca antes visto. Es un híbrido entre la famosa ML10 de Miguel Lamperti y la AT10 de Agustín Tapia. ¿Porque hacerlo por separado, cuando se puede juntar lo mejor de ambas palas? Esta es una pala de formato lágrima, estando muy bien compensada para jugadores que busquen un juego de control o de potencia, aunque es una pala más bien tirando a control. Entre sus materiales destacamos la fibra de vidrio aluminizada, ya característica en la marca y que tan buenos resultados está dando año tras año. Este es un material muy flexible y más duradero que la fibra de vidrio convencional. Su núcleo interno se compone de Goma Eva HR3. Por su novedad de combinar AT10 y ML10 y por tener una relación calidad-precio muy buena, la Nox AT Pro Cup Genius 2024 es una de las mejores palas Nox de 2024. NOX AT10 LUXURY GENIUS 12K 2024 Vamos a terminar nuestro repaso por las mejores palas Nox 2024, con el modelo Nox At10 Luxury Genius 12K 2024, la versión AT10 más potente, con una fibra de carbono 12K, que le da un plus de dureza al golpeo. Si estás buscando un plus de potencia y buscas forma lágrima, la nueva AT10 12K te va a dar lo que necesitas. Su núcleo cuenta con la nueva Goma Black Eva Multicapa MLD, de nueva densidad firme y potente. No puede faltar en ella el nuevo sistema Eos Flap y la tecnología Smart Strap para poder intercambiar el cordón de la pala. Estas son para nosotros las 5 mejores palas Nox de 2024. Palas de pádel pertenecientes a la gama Luxury, de nivel avanzado-profesional todas y cada una de ellas. Es una información de noticiasdealmeria.com:..