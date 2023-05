Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Pánico en la Ronda de Almería

sábado 13 de mayo de 2023 , 05:00h

La candidata socialista a la alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha prometido en su programa electoral que si gana las elecciones de mayo de 2023, se meterá en obras para convertir la Carretera de Ronda, en una "Ronda amable", llenando esta vía urbana que conecta distintos barrios de la ciudad de carriles bici, zonas verdes y espacios peatonales. Una idea que, sobre el papel, puede resultar atractiva para muchos almerienses que sueñan con una ciudad más sostenible y humana.

Sin embargo, antes de dejarse seducir por esta propuesta, los vecinos deberían recordar la nefasta gestión del PSOE en materia de infraestructuras en Almería, tanto a nivel local como autonómico, y ya estatal ni les cuento. Y es que el problema con el PSOE no es qué prometen, ni siquiera si comienzan a hacerlo, el problema es que son incapaces de acabar a tiempo nada, incluso de acabarlo aunque no sea a tiempo, y da miedo pensar qué puede pasar si meten en obras la Ronda de Almería.

No se nos ha olvidado qué pasó con la construcción del parking de la Rambla Obispo Orberá, que se inició en 2000 y se terminó en 2015, con un sobrecoste elevadísimo y numerosas molestias para los comerciantes y los ciudadanos. También tenemos la historia de la construcción del Hospital Materno Infantil, que se anunció en 2007 y se inauguró en 2019, con un retraso de 12 años y una inversión “muchimillonaria”, en la que incluso la adjudicataria dejó de trabajar porque no le pagaban, y que como en el caso del parking tuvo que ser el PP quien hiciera la tarea.

O podemos remontarnos más hacia atrás, a esa Autovía del 92 que a Almería llegó con una década de retraso.

Estos son solo algunos ejemplos de la incapacidad del PSOE para ejecutar las obras públicas que necesita Almería, no porque no las estimasen oportunas, sino porque no han sido capaces de terminar nada ¿O hablamos de la Autovía del Almanzora?

Adriana Valverde no es ajena a nada de esto, porque como delegada provincial del Gobierno andaluz, ha sido partícipe de todo ello.

No nos dejemos engañar por promesas vacías. La "Ronda amable" de Valverde puede convertirse en una pesadilla para los almerienses si tenemos en cuenta los antecedentes del PSOE. Una obra faraónica, que en caso de que se llegase a iniciar, y que hubiese recursos económicos para ello, puede durar años ¡siglos, incluso!, generar caos circulatorio, afectar al comercio local y disparar el presupuesto.

El papel, el cuché de las fotografías, y el de las cuentas –algo más áspero-, lo aguanta todo, como hemos sufrido.

Almería no necesita más obras interminables ni más experimentos urbanísticos. Almería necesita un gobierno serio y responsable que sepa gestionar los recursos públicos con transparencia y rigor, que gestione bien el día a día. Un gobierno que no nos venda humo ni nos tome el pelo. Un gobierno que no nos provoque pánico cada vez que anuncia una nueva obra.