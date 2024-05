Pitada ante Costas por la playa de Balerma

viernes 10 de mayo de 2024 , 15:02h

Vecinos de Balerma, en El Ejido, se han manifestado este mediodía frente a la sede de la Dirección General de Costas en la capital, demandando soluciones definitivas para la desaparición de su playa tras cada temporal. Consideran que las aportaciones de arena no son suficientes para resolver el problema y solicitan una reunión con la ministra.

Los vecinos de Balerma han llevado a cabo una gran pitada y han cortado el Paseo de Almería frente a la sede de Costas en la capital para llamar la atención sobre la pérdida de arena que está afectando a su playa. Exigen una solución definitiva a esta situación. La Dirección General de Costas ha anunciado que en breve, en aproximadamente una semana, se llevarán unos 35.000 metros cúbicos de arena a esa zona para solucionar el problema antes del verano, tras los temporales ocurridos en febrero.

Sin embargo, los vecinos consideran que esta medida no es suficiente. Juan Antonio Peña, portavoz de la Mesa por la Playa de Balerma, ha expresado su descontento con las acciones tomadas hasta el momento. Ha mencionado el aporte de un millón de metros cúbicos de arena y la construcción de un espigón en la rambla del loco, pero señala que no tienen información sobre si estos proyectos están en marcha. Además, ha mencionado que se están realizando estudios de sedimentos, pero no han recibido información detallada al respecto.

La manifestación ha contado con la presencia de cargos públicos de diferentes administraciones y partidos políticos, incluido el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, del Partido Popular. El alcalde ha afirmado que es necesario que Costas se siente nuevamente con el ayuntamiento, la mesa de diálogo y la plataforma para abordar soluciones provisionales efectivas y avanzar hacia una solución definitiva lo antes posible.

Juan José Bosquet, portavoz de Vox, ha destacado la urgencia de encontrar una solución para la desaparición de la playa de Balerma. Ha mencionado que los temporales continúan causando estragos y que las aportaciones de arena ya no son suficientes, y que se necesita una solución urgente.

Los vecinos de Balerma han manifestado su preocupación por la desaparición de su playa y han exigido soluciones definitivas a la Dirección General de Costas. Aunque se anuncia la llegada de arena en las próximas semanas, los vecinos consideran que esto no es suficiente y reclaman una solución urgente para preservar su playa.