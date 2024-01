PODEMOS: Los almerienses de Irene Montero

jueves 25 de enero de 2024 , 07:19h

Podemos ha anunciado el retorno de las primarias, que era algo "obligado" tras quejarse de que no las hubo en Sumar con Yolanda Díaz. En este ocasión el objetivo es la candidatura a las elecciones europeas, y la lista oficialista está liderada la exministra de Igualdad, Irene Montero, e incluye a dos militantes Almería, según se puede verificar en la página web oficial de la formación morada.

Los puestos 25 y 26 de la candidatura de Montero son ocupados por Raquel Martínez Aguilera, una de las fundadoras del primer Círculo de Podemos y miembro del Consejo Ciudadano Estatal y del Consejo Andaluz, donde desempeña la función de responsable de la Secretaría de Organización, e Ismael Criado, ambos con una trayectoria previa en otros comicios.

Bajo el nombre 'Ahora más que nunca', la lista de Irene Montero detalla las biografías de todos sus integrantes. Raquel Martínez Aguilera, nacida en Almería en 1977, madre de un adolescente y adoptante de tres perros, se describe como "andaluza, titulada como Auxiliar Administrativa y técnica superior en Relaciones Públicas. He desarrollado mi vida laboral en el sector servicios: hostelería, comercio y limpieza. La crisis del 2008 me pilló siendo autónoma por lo que tuve que ver cómo rescataban a los bancos con millones de euros mientras a las familias nos quitaban nuestras casas. Por ello comencé mi activismo con la PAH Stop Desahucios y me uní después a Podemos siendo una de las fundadoras del primer Círculo de mi provincia. Inicié mi militancia participando en grupos de trabajo del área de sociedad civil".

Por su parte, José Ismael Criado Aguilera, nacido en Almería en 1993, proviene de una familia de pequeños agricultores. Graduado en Ciencias Políticas, realizó un Máster de Derecho Constitucional en Madrid. Posteriormente, regresó a Granada para trabajar como investigador y profesor universitario, desempeñando el cargo de director del CEULAJ en el primer gobierno de coalición de izquierdas.