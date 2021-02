Sucesos Policía Nacional y Cruz Roja colaboran en la protección de los mayores martes 09 de febrero de 2021 , 13:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Renuevan un convenio para prevenir las principales amenazas detectadas como son el maltrato y abandono, robos, hurtos, estafas, etc







La Policía Nacional en Almería se ha reunido con el responsable del departamento de atención social a mayores de Cruz Roja Española en Almería, para la implementación del convenio de colaboración firmado en el año 2016 entre la Secretaria de Estado de Seguridad y Cruz Roja Española, con la finalidad del desarrollo del Plan Mayor Seguridad y de la estrategia con las personas mayores.



En el marco de colaboración entre la Policía Nacional y la Cruz Roja Española, el pasado día 4 de febrero, la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Almería se reunió con el Presidente Provincial de Cruz Roja Española en Almería, Don Antonio Alaustre Latorre, y la responsable del departamento de atención social a mayores, Doña María del Mar Moreno Baeza.



Para la prevención de los delitos reseñados, por parte de la Policía Nacional se imparten charlas dirigidas a los mayores, sobre los consejos que deben observar en su vida diaria para prevenir y evitar ser víctimas de delito, y como deben actuar en el caso de sufrir algún hecho delictivo o abuso.



Igualmente fueron informados del contenido del Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de Odio y conductas que vulneran las nomas legales sobre la discriminación.



También se trató acerca de la importancia de poner en conocimiento de la policía cualquier acción de la que pudiera ser víctima algún miembro de la asociación en razón a su edad o discapacidad, al poder constituir la misma un delito de odio y discriminación, informándoles que el Delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Almería es el interlocutor social en relación a este tipo de delitos.

