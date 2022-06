"Por un mundo más justo" hace camapaña en Almería

miércoles 08 de junio de 2022 , 14:24h

El Partido Por Un Mundo Más Justo es una de las únicas 8 formaciones que –sin necesidad de recurrir a coaliciones- ha conseguido estar presente en todas las provincias de Autonomía en estas elecciones. En nuestra provincia la candidatura la encabezan Loli Linde Izquierdo y Rafael Quintana Hidalgo. Ayer ellos, junto con otros miembros de la lista y con la presencia de Augustín Ndour Ndong –que fue candidato a la presidencia del Gobierno en 2019- y Luis Antonio Rodríguez Huertas, Coordinador de la Campaña, celebraron un encuentro informativo sobre el partido y su programa electoral en las inmediaciones del Anfiteatro de La Rambla.

En dicho encuentro, los candidatos pudieron dar a conocer las líneas fuertes de este partido, que está viviendo un momento de crecimiento inusual máxime el contexto político en el que nos movemos. Entre sus objetivos está el trabajar por las transformaciones estructurales que posibiliten que todo el mundo pueda vivir dignamente, de modo particular los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad. Y para esto tienen claro que hay que recuperar la fraternidad social, tan deteriorada en los últimos años, con políticas encaminadas a la reconstrucción de las relaciones entre generaciones, colectivos, sectores socioeconómicos, culturas… incluso con las personas procedentes de otros países, la clase política y con el medio ambiente. Ese es el esqueleto del programa electoral que han elaborado bajo el lema “Andalucía, la Tierra Hermana” y, cuyas 298 propuestas, están desgranando en los días de campaña.

En el evento, Loli Linde, Educadora, apeló al auténtico “voto útil” que no puede ser otro sino el “voto en conciencia” que se ejerce libre de condicionamientos ideológicos, y que no nace del rechazo o del miedo, sino de los valores y principios más profundos que construyen una sociedad fraterna y solidaria. Rafael Quintana puso en valor el trabajo que se está haciendo en Por Un Mundo Más Justo por generar un espacio político diferente, que venga a traer esperanza e ilusión a la ciudadanía y que nazca “desde abajo” –en M+J se dicen que no son “ni de izquierdas ni derechas, si acaso del fondo; de los que están “en el fondo” y nadie se preocupa, y del “fondo” de las cuestiones, ya que trabajan con un profundo rigor, lejos de sesgos o manipulaciones”-.

Todos los presentes coincidieron en la propuesta necesaria, urgente y atractiva de una política hecha poniendo en el centro a las personas, fortaleciendo la humanidad, preocupada por los más vulnerables y los derechos humanos y construyendo desde la búsqueda de la fraternidad universal. En definitiva, lo que necesita nuestra sociedad y, dentro de ella, nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido, Augustin Ndour –senegalés que ostenta el hito de haber sido la primera persona de origen africano candidata a la presidencia del Gobierno Español, lo que sucedió en las elecciones de 2019[1]- recordó a todos que Por Un Mundo Más Justo ha impulsado la plataforma “Esenciales”, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una regularización extraordinaria de migrantes, por la que se han propuesto recoger más de 500.000 firmas en todo el estado, de las cuales ya llevan recogidas 215.000.