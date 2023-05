Premiado el Camino Mozárabe de Almería a Santiago

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos celebra el Día de Europa con un reconocimiento a proyectos financiados con fondos europeos que han contribuido al desarrollo territorial y social de Andalucía. Durante un acto institucional celebrado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ha entregado sus “12 estrellas” a iniciativas que son ejemplos del impacto y la repercusión que ha supuesto la inversión europea para el territorio andaluz.

El acto conmemora el 73 aniversario de la Declaración de Schumann y ha contado con la presencia de más de un centenar de invitados, que han acudido en representación de las personas que trabajaban en su día a día en materia de fondos europeos dentro del gobierno andaluz y la sociedad civil andaluza.

Durante su intervención, la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, ha señalado que “en un día como hoy, en el que celebramos los valores europeos que hemos construido y defendemos, somos más conscientes que nunca del papel que ha representado y sigue representando la Unión Europea en nuestras vidas, pero también en el desarrollo social, económico y humano de las diferentes regiones, y, en el caso que nos ocupa, en el crecimiento y el desarrollo de Andalucía”.

En este mismo sentido, el Secretario General de Presupuestos, Gastos y Financiación Europea, Enrique Rodríguez Varo, ha destacado que “la realidad europea que hoy vivimos y disfrutamos se fundamenta en tres pilares como son la construcción de un marco de confianza y de convivencia entre estados, la búsqueda de objetivos e intereses comunes y la consecución de grandes logros en todos los ámbitos que beneficien al conjunto de los europeos”.

Además, el Director General de Fondos Europeos, Carlos de la Paz, ha subrayado la importancia de esta fecha para la “confraternización entre todos los países y regiones de la Unión Europea” y la oportunidad que supone para “acercar a la ciudadanía los valores que compartimos y que nos representan como europeos y como andaluces”.

En esta línea de acercar la realidad de los Fondos Europeos a la sociedad andaluza, la Consejería ha querido hacer coincidir la celebración de este día con el lanzamiento de la revista trimestral digital “Andalucía: Objetivo Europa”. Esta publicación tiene como objetivo la promoción y difusión de toda la información relacionada con fondos europeos en Andalucía, a través de reportajes sobre proyectos financiados, noticias, ayudas y convocatorias abiertas, entrevistas y contenido relevante sobre los fondos y sus programas.

Con esta revista, la Consejería quiere acercar Europa a Andalucía, ya que como asegura De la Paz “Andalucía forma parte de Europa y como andaluces nos sentimos parte de este proyecto que nos ha hecho crecer y prosperar, que nos ha brindado oportunidades extraordinarias durante décadas”.

Durante la celebración del acto conmemorativo, la viceconsejera ha hecho entrega de 12 estrellas a los representantes de 12 proyectos señalados, tres por cada uno de los siguientes fondos europeos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Estos proyectos representan una contribución real al crecimiento y desarrollo de Andalucía, alineados con los objetivos europeos como el aumento de la competitividad turística de la región, el impulso de la economía circular y la movilidad sostenible, la apuesta por el empleo juvenil, la formación profesional y la igualdad de oportunidades laborales para los sectores más vulnerables, y, por supuesto, la puesta en valor de nuestra biodiversidad a través de su cuidado y protección.

En el caso de los fondos FEDER, las estrellas han sido para el Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz; la Consolidación y puesta en valor del Castillo de Belalcázar, en Córdoba; y la Creación de rutas de uso público para conectar los espacios naturales de Cádiz.

En el Fondo Social Europeo, las estrellas se han destinado al Proyecto de Mayoría de Edad; al Proyecto de Formación Profesional Dual del IES Juan Rubio Ortiz en Macael, Almería; y al Diseño y ejecución de Estrategias Locales de empleabilidad e inserción social en la Zona Sur de Algeciras.

En cuanto a FEADER, los proyectos destacados han correspondido al Agroaula La Moheda en Málaga; el Proyecto Cielos de Andalucía en Sierra Morena y el Camino de Santiago Mozárabe que recorre las provincias de Almería, Granada, Málaga y Córdoba.

Camino Mozárabe

Los mozárabes eran los cristianos de origen hispanovisigodo (que vivían en Hispania, que era un concepto geográfico como Iberia, no político, y no equivalente a España) que vivían en el territorio de Al-Ándalus de mayoría musulmana. El nombre significa "arabizado" y se refiere a que los mozárabes adoptaron algunos usos y costumbres de sus gobernantes árabes, aunque conservaron su religión y su organización eclesiástica y judicial. Los mozárabes pagaban un impuesto especial llamado yizia y tenían algunas restricciones aunque no prohibiciones en cuanto a la construcción o ampliación de iglesias. Muchos de ellos se convirtieron al islam por motivos religiosos o fiscales, y pasaron a ser llamados muladíes, y posteriormente moriscos, que eran cristianos considerados "nuevos" tras la ocupación castellana. Los mozárabes también tenían una lengua propia, derivada del latín vulgar visigótico con influencia del árabe, que se habló hasta el siglo XIII. El Camino Mozárabe a Santiago desde Almería justifica que de ninguna manera se les prohibió a los cristianos almerienses practicar su religión cuando gobernaban los musulmanes, pudiendo incluso emprender ese largo viaje sin temor a perder sus propiedades o sufrir represalias.