Prenafeta asegura que los beos a unas chicas a las que doblaba de largo la edad fue consentido

martes 18 de octubre de 2022 , 18:11h

Juicio al seleccionador de Voleibol en Almería

noticiasdealmeria.com El exinternacional de la selección española de Voleibol Cosme Prenafeta, que tiene ahora más de 50 años, doblaba la edad a las dos jóvenes de 18 a las que ha reconocido que besó "en un ambiente de adultos", y que le ha llevado a sentarse en el banquillo del Juzgado de lo Penal 4 de Almería acusado de abuso sexual.

Prenafeta ha admitido "besos" a las dos jugadoras del equipo al que entrenaba, pero que fue con su "consentimiento" y en un "ambiente distendido entre tres personas adultas que lo están pasando bien", que "llevaban ya algunas cervezas y chupitos", pero ha negado "tocamientos".

El entrenador ha querido dar a entender en su declaración que todo fue fruto del juego "yo nunca" y que la cosa fue derivando hacia contenidos sexuales, pero fue algo común entre los tres. En esa situación, ha contado, cuando una de las chicas fue el baño, él le dijo a la otra que si la besaba, y ésta le dijo que sí, haciéndolo solo una vez y con la mesa de por medio, durando apenas unos segundos. Finalmente ha reconocido algunos besos más,.en la cocina y en la terraza de su domicilio, a los que ella "no se negó". "Al contrario, cuando terminamos me miró con cara complicidad, sonriendo, y me dio un abrazo", ha manifestado.

A preguntas de la fiscal, ha señalado que a una de ellas "el alcohol" que, según ha explicado, adquirieron en forma de whisky los tres en un supermercado aunque "lo pago" él, se le había "subido", por lo que le dijo que "se sentara y reposara un poco ya que había venido en patinete y creí que era peligroso", y que la otra jugadora "tomo un chupito que le sentó mal", aunque ambas "estaban en condiciones".

Ha añadido que lo narrado ocurrió tras una "comida de Navidad en su casa" en diciembre de 2020 "tras haber perdido varios partidos", que el resto de jugadoras, menores de edad, se fueron "poco a poco marchando" y que ellas se quedaron "porque pidieron beber alcohol", les dijo que no porque había menores y que, después, "si querían, se quedaran un rato y nos tomábamos algo". Antes, tal y como ha trasladado, "en algún momento en la cocina, solos, sin que hubiera nadie", tomaron "alguna cerveza".

Prenafeta, quien ha definido su relación diaria "de cuatro años" atrás con ellas "de afecto, de cariño, de todo lo contrario al conflicto", ha trasladado en su declaración en sala que, al día siguiente, "un poco arrepentido de la tontería con personas que ves todos los días", les mandó mensajes de Whatsapp a ambas.

"Entiendo que nos arrepentimos los tres; respondieron al principio con normalidad, pero luego, viendo que no contestaban, vi que algo no encajaba", ha subrayado para concluir que fue un directivo del club el que le dio "la primera noticia" y que fue responsable del primer equipo semiprofesional y director de la base hasta que el procedimiento penal trascendió a través de los medios de comunicación". "No me vi capaz, estaba muy afectado", ha finalizado.

A continuación han declarado las dos víctimas, protegidas por un biombo, y para quien la fiscal ha solicitado en el trámite de informes, modificando al alza su escrito de calificación provisional, que se les indemnice con 10.000 euros por los daños morales.

Las dos jóvenes han negado el "consentimiento" asegurando que le "dijeron de no seguir jugando", pero que él "insistió", y han indicado que no abandonaron el domicilio por el "estado de shock".

En la prueba pericial, las peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) se han ratificado en su informe con respecto a una de ellas, a la que diagnosticaron una "sintomatología ansioso depresiva" derivada de estos hechos,

Antes de que el juicio haya quedado visto para sentencia, la acusación particular ha mantenido su petición de cuatro años de cárcel y la defensa, la libre absolución.

El letrado de Cosme Prenafeta ha dicho a los periodistas al comienzo de la vista oral que no había prueba que "enervase la presunción de inocencia" de su patrocinado y ha indicado que "todo lo que aconteció fue algo consentido entre mayores de edad".

"No hay mucho más; es más el revuelo, que el hecho en sí", ha trasladado para añadir que, a su juicio, la petición fiscal es "desproporcionada" y ha remarcado la existencia de una pericial de parte para contrarrestar el informe de las psicólogas forenses del IML.

Según sostiene el Ministerio Público, los hechos se produjeron presuntamente en el domicilio del acusado en la capital en la tarde del 28 de diciembre de 2020.

Recogen que las dos jóvenes denunciantes acudieron, junto al resto del equipo del que formaban parte, a una comida en casa de su entrenador y que, "tras marcharse las demás compañeras", él les habría pedido que se quedasen "un rato más", a lo que accedieron.

A partir de ese momento, según apunta, los tres habrían "tomado bebidas alcohólicas" y Cosme Prenafeta les habría propuesto "jugar a juegos de preguntas de índole sexual".

El Ministerio Público destaca que, "sin el consentimiento" de las dos jóvenes, el acusado las "besó en la boca y en el cuello varias veces" y también habría llegado "a tocar en las nalgas" a una de ellas.