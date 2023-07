Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Preocupación por la proliferación de superficies comerciales en detrimento del centro miércoles 19 de julio de 2023 , 10:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de Almería Centro CCA, Antonio Martín, considera que “se ha perdido la oportunidad de crear un espacio de ocio y comercial atractivo en el antiguo edificio de Correos” Almería Centro CCA quiere expresar su preocupación por la proliferación de superficies comerciales en los alrededores de la ciudad, en detrimento del centro de la ciudad. Ikea ha sido la siguiente superficie comercial, que se suma al Centro Comercial Mediterráneo, Centro Comercial Torrecárdenas, las dos superficies comerciales en Huércal de Almería…. “No estamos en contra de los centros comerciales, pero son demasiadas propuestas en diferentes puntos que diseminan a los clientes y no incentivan visitar el centro de la ciudad para hacer las compras o simplemente pasear”, explica el presidente, Antonio Martín. En esta línea, Antonio Martín mira al antiguo Edificio de Correos y lamenta que en ningún momento se pensara en su uso comercial. “Se ha perdido una gran oportunidad. Si se ha invertido en un Parque Tecnológico como es el PITA, ¿por qué se decide crear un Polo de Innovación Tecnológica Agrícola Andaluza en el centro y no se ha ubicado en el PITA para fortalecer el posicionamiento de la Tecnópolis almeriense?. La agricultura, por supuesto, es el principal sector productivo de Almería, pero lo lógico es que un centro de investigación estuviera en el parque tecnológico”. Además, desde Almería Centro se duda de que el proyecto de investigación sirva para dinamizar el centro, pues se supone que su función principal estará en los laboratorios y los fines de semana se encontrará cerrado. Desde el Centro Comercial Abierto Almería Centro se solicita a todas las administraciones que, conjuntamente con los comerciantes, promuevan iniciativas para favorecer la presencia de almerienses y turistas en el centro de la ciudad, cuya labor repercute en beneficio de la economía local y en su comercio sostenible. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

