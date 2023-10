Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

PSOE denuncia el lamentable estado del barrio de cabo de Gata

viernes 20 de octubre de 2023 , 13:07h

Aguilar: “Ya que no lo ha hecho de cara al verano por los turistas que viene al parque natural, al menos que lo haga por los vecinos del barrio"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha exigido hoy a la alcaldesa de la ciudad que renueve los espacios públicos y el mobiliario urbano de Cabo de Gata para dar respuesta a las peticiones de los más de 1.500 vecinos que viven allí todo el año. "Lo lógico es que este barrio, que da nombre al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, estuviera en perfecto estado de mantenimiento, pero ya que la alcaldesa no lo ha hecho de cara al verano, por los turistas, al menos que lo haga por los vecinos del barrio, como debería ser".

Entre las deficiencias denunciadas por la concejala del PSOE está el hecho de que muchas de las farolas del barrio están rotas y no alumbran, y las que se han ido instalando nuevas no guardan uniformidad con las que existían anteriormente, "como cabría esperar tratándose de un barrio eminentemente turístico". Además, las dos farolas instaladas recientemente en la explanada de acceso al cementerio no funcionan y el Ayuntamiento ha tenido que colocar dos focos en la fachada del camposanto.

Los bancos públicos del barrio están en muy malas condiciones, sucios, con tablones sueltos y falta de pintura, e, incluso los de obra, hace años que vienen necesitando una buena reparación. Los jardines están muy abandonados, hasta el punto de que muchos vecinos se han organizado para plantar y cuidar las zonas comunes próximas a sus domicilios, ante la dejadez del Ayuntamiento.

Los parques infantiles no están en buenas condiciones. Sólo uno de ellos cuenta con suelo de caucho, pero a su alrededor los jardines donde los padres y madres se sientan, están completamente abandonados, y la fuente ornamental de la plaza Gonzalini está seca. En el parque de esa misma plaza, que es de chinorro pequeño, de los tres elementos de juego con que cuenta, uno -el tobogán- ha sido clausurado por la policía local por su mal estado de conservación y peligrosidad. Lo mismo que ocurre con el parque infantil ubicado en el propio Paseo Marítimo, que se encuentra repleto de malas hierbas y con el suelo de chinorro.

Los solares de propiedad particular destinados a la construcción que siguen en la actualidad libres, están llenos de maleza y vegetación, lo que ha provocado que se conviertan en verdaderos focos de infección, donde se acumulan basuras de todo tipo y proliferan insectos, roedores y plagas de todo tipo.

Aguilar ha lamentado el abandono de este barrio, a pesar de que el Ayuntamiento destina más de 88 millones al año para el mantenimiento de la ciudad, entre recogida de residuos, limpieza de calles y plazas, alumbrado, parques infantiles y conservación de zonas verdes.

Por último, la concejala del PSOE ha recordado que el Ayuntamiento sigue sin intervenir para poner en valor el sendero peatonal que conecta el barrio con la zona de Torregarcía, donde los vecinos reclaman la instalación de postes que delimiten el camino. Y la rambla que separa el barrio de las playas de Las Salinas está llena de maleza, y, a pesar de que algunos arbustos han sido talados, es necesario retirarlos y hacer más profundo el lecho para que el agua de lluvia pueda fluir y no quede estancada como suele ocurrir cuando llueve.