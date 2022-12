Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar ¿Qué pasó con las "otras" víctimas de la Guerra Civil? viernes 23 de diciembre de 2022 , 12:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernando Martínez presenta en la Subdelegación del Gobierno la nueva Ley de Memoria Democrática para otorgar visibilidad y dignidad a todas las víctimas Fernando Martínez, Secretario de Estado de Memoria Democrática, afirmó que la reciente Ley de Memoria Democrática "ubica a todas las víctimas en el centro de la acción pública", alineando así nuestro país con los principios del Derecho Internacional. Estas declaraciones fueron hechas durante un acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Almería. Esta ley entró en vigor el pasado mes de octubre. El secretario de Estado de Memoria Democrática, José María Martínez, destacó durante su intervención que el nuevo texto de la Ley de Memoria Histórica pone en el centro la simetría en el tratamiento a las víctimas. "A las del bando que ganó la guerra civil se les rindieron homenajes, se les pusieron calles. ¿Qué pasó con las otras víctimas? Fueron estigmatizadas, invisibilizadas y criminalizadas y, en un número muy amplio, acabaron en fosas comunes", explicó. Además, añadió que había que tener en cuenta a todas las víctimas, ya que Fernando Martínez ha señalado en la presentación de la nueva Ley de Memoria Democrática que el conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a establecer una convivencia más sólida, evitando cometer los mismos errores del pasado. Además, ha destacado que el olvido no es una opción para una democracia. El Subdelegado del Gobierno, José María Martín, destacó en la presentación del acto que esta ley permitirá pasar definitivamente página de la etapa más oscura de la historia española y abrazar y reivindicar a aquellas personas que lucharon por la democracia, la Transición, la Ley de Amnistía y la Constitución. y dignidad. La Ley de Memoria Democrática se basa en los principios de "verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición" y reafirma la Transición y los valores democráticos. Esta ley condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista. Asimismo, establece un registro y censo de todas las víctimas para otorgarles visibilidad y dignidad. "ninguna de ellas fue más importante que la otra". Martínez también destacó que el nuevo texto de la Ley de Memoria Histórica trata de recuperar la memoria colectiva, para lo cual se habían creado una serie de medidas. Entre ellas, mencionó la creación de centros de documentación y archivos sobre la Guerra Civil Española, así como la puesta en marcha de proyectos educativos para concienciar a los jóvenes sobre el pasado reciente del país. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.