Pardo de Vera califica de 'tonterías' las propuestas de la Junta para el soterramiento

La Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha declarado que la Junta de Andalucía no tiene los fondos necesarios este año para aportar los 48 millones de euros que le corresponden para la segunda fase del soterramiento de las vías del tren en Almería. Pardo de Vera ha expresado su incredulidad ante la falta de recursos para liberar esta cantidad a la Sociedad Almería Alta Velocidad, ya que se ha firmado un convenio con el Gobierno y se han reunido fondos para financiar la mitad de la línea 3 del Metro de Sevilla con 730 millones de euros y el Metro de Málaga. En una rueda de prensa tras visitar el tramo del AVE Murcia-Almería que pasa por el municipio de Cuevas del Almanzora, la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha informado que la Junta de Andalucía admite no tener los fondos necesarios este año para financiar la segunda fase de la obra. Esto se ha reflejado en una reunión celebrada hace una semana tras la ruptura del consenso que debía permitir licitar la obra el pasado mes de enero. Se acordó entonces realizar una consulta a la Secretaría de Estado de Fondos Europeos para ver si se pueden aportar fondos a la sociedad. Asimismo, se expuso que aún no se tenían los fondos Feder. Por ello, se espera que con estos fondos se pueda liberar la cantidad necesaria a la Sociedad Almería Alta Velocidad para financiar la obra. El Gobierno entiende que ambos proyectos son importantes. No obstante, Pardo de Vera advirtió que sería un "absurdo, una negligencia" que la Junta hubiera comprometido tanta cantidad de dinero a un proyecto tan grande sin contar con los 48 millones de euros necesarios para el AVE a Almería. Esto plantea la pregunta de si realmente no tienen esos fondos o si hay alguna motivación política detrás de la decisión. Por ende, llamó a que todas las administraciones se comprometan a firmar el convenio para evitar "hacer tonterías". La secretaria de Estado ha criticado las declaraciones de la consejera Marifrán Carazo en el Parlamento andaluz, ofreciendo ceder la explotación del aparcamiento subterráneo como medida para "desbloquear" la licitación de las obras. Señaló que, desde un punto de vista legal, esta propuesta es inasumible, ya que el objeto de la Sociedad Almería Alta Velocidad se vería alterado y se perderían los mecanismos de los fondos de Recuperación y Resiliencia. Por tanto, ha llamado a todas las administraciones a remar en la misma dirección y firmar el convenio para evitar "hacer tonterías". Pardo de Vera ha recalcado que la posición del Gobierno no es un capricho ni se relaciona con temas políticos, sino con lo que es legal y lo que no lo es. Además, ha instado a la Junta a no poner en entredicho los estatutos y obligaciones de la sociedad, ya que de lo contrario se entraría en un proceso legal muy delicado. Asimismo, ha apuntado que no hay un plan B y que el horizonte para la llegada del AVE a Almería se ve condicionado por el año 2016. No obstante, el ministro ha mostrado su optimismo sobre un cambio de postura por parte del Gobierno andaluz, y ha apelado a los diputados nacionales del PP, Juan José Matarí y Rafael Hernando, así como al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y exalcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, como conocedores de la dificultad para llevar a cabo el proyecto. Pardo de Vera ha indicado que tras conocer el cambio de postura de la Junta, su primera reacción fue la de llamar a Fernández-Pacheco para expresar su incredulidad ante tal situación, cuando todo estaba previsto para firmar en enero. Añadió que el consejero también se mostró sorprendido. Por ello, le pidió que reflexionara sobre todo lo que habían conseguido hasta ese momento y que todos remaran en la misma dirección para firmar el convenio lo antes posible. Finalmente, instó al Gobierno andaluz a buscar el dinero necesario para cumplir con la fecha de 2026, aunque sea debajo de las piedras, y a reconocer que no es justo lo que está planteando.

