¿Quién tira mejor la cerveza?

El concejal de Cultura, Diego Cruz, y el delegado de Cultura, José Ángel Vélez, han visitado el certamen de "una empresa que apoya con su patrocinio numerosas actividades de la programación cultural" La Cuarta Planta, situada en la terraza de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) ha sido hoy sede del Primer Concurso de Tiraje Cruzcampo en la provincia de Almería, que ha recibido la visita del concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y del delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, en un gesto de apoyo tanto a la hostelería almeriense como a "una empresa que apoya con su patrocinio numerosas actividades de la programación cultural cada año". El concurso, destaca la organización, ha sido creado para premiar a los mejores profesionales que cuiden la calidad de la cerveza, el tiraje y el servicio perfecto. "Es también un reconocimiento para toda la hostelería de la provincia tras unos años muy duros. Cruzcampo demuestra una vez más, estar al lado de su gente. Una jornada festiva, de convivencia entre hosteleros y disfrute; un gran momento para compartir de manera conjunta impresiones y prácticas entre más de 100 profesionales", explica el mánager de la marca en Almería, Álvaro Díaz. Durante toda la mañana han sido un centenar de profesionales de establecimientos almerienses los que han participado en una jornada de convivencia que, tras la fase 'competitiva' ha concluido con un encuentro de trabajo distendido en La Cuarta Planta situada en la EMMA.

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.