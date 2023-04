Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento incorpora la imagen corporativa de la ciudad a la señalización de los paseos marítimos lunes 17 de abril de 2023 , 22:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia De cara a la temporada estival continúa la puesta a punto de las playas, con mejoras sobre los aseos, bases de socorrismo, reparación de pérgolas, tarimas y pasarelas y en la accesibilidad de las zonas de sombra Con una inversión total de casi 200.000 euros, el Ayuntamiento de Almería sigue trabajando en la puesta a punto de sus playas y paseos marítimos de cara a la temporada estival y de acuerdo a un Plan de Playas este año activado a partir del próximo 1 de mayo. Diferentes contratos en este sentido se adjudicaron el pasado viernes en Junta de Gobierno Local, de los que ha dado cuenta hoy la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, destacando, entre otros, el contrato menor que, con una inversión de 45.012 euros, permitirá la reparación y mejora de los totems informativos dispuestos en los paseos marítimos de Almería, Nueva Almería, Costacabana, El Toyo, Retamar y Cabo de Gata. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa ‘Zixom Business Management S.L.’ Según ha explicado la portavoz municipal, “la renovación de esta señalética, incorporando la nueva imagen corporativa municipal, se debe al estado de deterioro que presentan, bien como consecuencia de su exposición a la intemperie, al sol, a su proximidad al mar o a haber sufrido pintadas, graffitis o actos vandálicos”, renovación acompañada de mejora que incluye en este caso “un sistema de retroiluminación y electrificación LED-SOLAR”, ha destacado. Kit de iluminación compuesto por módulos solares de alto rendimiento tratado con gel hídrófugo anti-bacterias para altas temperaturas y luminarias LED tipo chip sobre sistema de registro extraible con cableado, instalado sobre preinstalación”. Aseos playas A la misma mercantil, ‘Zixon Business Management S.L.’, la Junta de Gobierno Local adjudicaba también los trabajos de reparación, acondicionamiento y mejora exterior de los módulos prefabricados de aseo de las playas urbanas del municipio, en este caso por importe de 47.432 euros. Con estos trabajos se pretende la remodelación exterior de una veintena de módulos instalados en las playas a los que además se va a aplicar la nueva imagen corporativa ‘Ciudad de Almería’. Casi 40.000 euros, 39.917,90, destinará también este año el Ayuntamiento a la reparación de pérgolas, tarimas y pasarelas, y a la mejora de la accesibilidad de zonas de sombra en las playas de El Palmeral, Costacabana, El Toyo, Retamar y Cabo de Gata. Un contrato adjudicado también el pasado viernes a la empresa ‘Acuarea Servicios Integrales S.L.’ Bases salvamento Mejoras aplicables a las bases de salvamento y socorrismo de las playas de Cabo de Gata, Retamar y Nueva Almería, en este caso con la adjudicación del contrato para obras de reparación de elementos deteriorados, decapado y pintura, completados según los casos con la renovación de instalaciones de electricidad, iluminación, fontanería y saneamientos. El contrato se ha adjudicado a la empresa ‘Talleres Milán, S.A.’, con un importe total de 48.097,50 euros. Esta misma empresa recibe también el encargo de la Junta de Gobierno Local para la ejecución de las obras de reforma puntual y mejora de accesibilidad de edificios 1 y 2 de salvamento y socorrismo de la playa de Almería (San Miguel y El Palmeral). Con esta actuación se viene a mejorar la accesibilidad a estos puestos de salvamento desde el propio Paseo Marítimo, rebajando la altura de las estructuras y quedando estas a ras de suelo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

