Capital 'Recicla Vidrio por ellas' con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama miércoles 18 de octubre de 2023 , 19:22h Junto a Ecovidrio y la Fundación Contigo forman el primer equipo de fútbol femenino para apoyar la investigación contra el cáncer de mama y el reciclaje de envases de vidrio. Ecovidrio visibiliza esta campaña instalando en la Plaza del Educador dos contenedores rosas y todo lo recaudado a través de esta campaña se destinará a la Fundación Contigo contra el Cáncer de la Mujer El concejal de Sostenibilidad Ambiental y Energética, Antonio Urdiales, junto a la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, y el gerente de zona de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, han presentado este miércoles la campaña ‘Recicla vidrio por ellas’ con la que Almería se vuelve a sumar a esta iniciativa “solidaria” que, por noveno año consecutivo, Ecovidrio desarrolla a nivel nacional. Una iniciativa que conjuga “solidaridad y medioambiente, dos conceptos que también pueden ir de la mano”, ha recordado Urdiales, animando a los almerienses “a colaborar en esta campaña y participar de esta nueva iniciativa solidaria”, en este caso a través de la adquisición de miniglús rosas, con el diseño de Agatha Ruiz de la Prada. “Para nosotros es un placer apoyar iniciativas como ‘Recicla por Ellas’ de Ecovidrio y Fundación Contigo, tan necesarias para avanzar en la investigación contra el cáncer de mama y cuidar nuestro planeta a través del reciclaje de envases de vidrio”, ha explicado el edil popular. Desde hoy y durante las próximas semanas, dos iglús rosas, ubicados en la Plaza del Educador, darán cobertura y visibilizarán esta campaña. Este año, bajo el lema “Invertir en investigación, es invertir en vida”, Ecovidrio, la Fundación Contigo y ahora el Ayuntamiento sumándose a esta campaña, han formado el primer equipo de fútbol femenino con jugadoras como Virginia Torrecilla y Alba Redondo. El objetivo es promover la prevención y la autoexploración frente al cáncer de mama, que afecta a una de cada ocho mujeres en España, y recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad a través del reciclaje de envases de vidrio, gracias a los contenedores rosas que se instalarán en más de 140 ciudades repartidas por todo el territorio nacional, entre ellas Almería. Contenedores rosas La iniciativa solidaria pretende concienciar a los ciudadanos de la importancia del cuidado del medioambiente a través del reciclaje de vidrio, al mismo tiempo que promueve la investigación y la prevención del cáncer de mama. Una enfermedad que afecta a 1 de cada 8 mujeres en España y se calcula que se diagnostican más de 2 millones de casos cada año alrededor del mundo. La campaña solidaria se acercará a las calles de más de 140 municipios con más de 340 icónicos “iglús” rosas. El dinero recaudado esta novena edición irá destinado a la Fundación Contigo contra el Cáncer de la Mujer, entidad cuyo objetivo es promover la investigación, principalmente del cáncer de mama, mejorar la calidad de vida de cientos de miles de mujeres y poner freno a esta enfermedad. 25º aniversario de Ecovidrio En 2023 Ecovidrio cumple 25 años. Aunque ahora celebre su 25º aniversario, la industria vidriera se puso en marcha ya en la época de los 80, preocupados por el ahorro de energía y la protección de los recursos en sus procesos. En los años 90 se produjo la verdadera revolución del reciclado. Con la Directiva Europea de 1994 llega el concepto de la responsabilidad ampliada del productor, es decir, la obligación legal de que todas las compañías que comercializan productos envasados financien su reciclado para garantizar la correcta gestión de residuos. El nacimiento de Ecovidrio se materializó con la trasposición a nuestro país de dicha Directiva con la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases. Así, en 1997 comenzó nuestra historia, gracias a la iniciativa impulsada por Cerveceros de España (CE), la Federación Española del Vino (FEV), la Federación Española de Fabricantes de Bebidas Espirituosas (FEBE), la Asociación Española de Fabricantes de Sidra (AESI), la Confederación Española del Vino, la Asociación Española de Mostos y la Federación de Bodegas del Marco de Jerez. Ese mismo año, se sumaron a Ecovidrio las primeras empresas en representación de la industria productora (Gramona, Bardinet, la Compañía Cervecera de Canarias y Envasados Eva), una cifra que no ha parado de aumentar y que, hoy, hace que sean más de 2.500 las empresas adheridas a Ecovidrio. Sobre Ecovidrio Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. En 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de financiación, 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto verde, el sistema de reciclado. La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover la prevención y el ecodiseño de los envases. En las últimas dos décadas el sistema de Ecovidrio ha permitido que hoy en día se reciclen siete de cada diez envases de vidrio. El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre la Fundación Contigo La Fundación Contigo Contra el Cáncer de la Mujer es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la investigación, principalmente del cáncer de mama, mejorar la calidad de vida de cientos de miles de mujeres y poner freno a esta enfermedad. Debido a la necesidad de poner freno a esta enfermedad y a las cifras que le acompañan, la Fundación nace en 2021 de la mano del doctor Javier Cortés. Cuenta con un comité científico multidisciplinar con más de 20 años de experiencia y reconocido prestigio a nivel internacional. Actualmente, tienen en marcha 20 proyectos de investigación con los que buscan conocer mejor la enfermedad y sus diferentes formas de tratamiento, dando así respuesta adaptada a cada paciente. La Fundación Contigo destina el 100% de las aportaciones a la investigación científica. Es una información de noticiasdealmeria.com:..

