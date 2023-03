Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Reivindicación del Ayuntamiento, Diputación, Junta y la Asociación Altea miércoles 29 de marzo de 2023 , 20:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con motivo del Día Mundial del Autismo, que se celebra el domingo, 2 de abril, la Plaza Vieja ha sido escenario de la lectura del Manifiesto Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y la Asociación Altea han celebrado este miércoles un acto en la Plaza Vieja que ha concluido con la lectura del Manifiesto ‘Autismo. Llamémoslo por su nombre’ para visibilizar a todas las personas con trastorno del espectro autista de la provincia con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el domingo, 2 de abril. En el acto ha participado el concejal de Presidencia y primer teniente de Alcalde, Juanjo Alonso, las concejalas del Equipo de Gobierno Paola Laynez y Lorena Nieto, diferentes representantes de la Corporación municipal, así como el vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar; la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Navarro, y miembros de otras asociaciones, como Asperger Almería. Laynez ha hecho referencia a la importancia que tiene “entender el autismo y, consecuentemente promover la tolerancia y el respeto hacia el colectivo para construir entre todos una sociedad inclusiva para las personas autistas y garantizar su participación en las distintas áreas de la sociedad y el pleno disfrute de sus derechos”. En este sentido, la edil ha recordado que la ciudad de Almería se ha sumado a esta conmemoración con múltiples actividades, como la carrera Azul, distintas jornadas en el Espacio inclusivo ALMA para hablar sobre autismo y ayudar así a las familias y el encendido, el próximo domingo, de luces de color azul en diferentes fuentes y edificios municipales. “Tenéis todo el apoyo y compromiso de vuestra alcaldesa y de vuestro Ayuntamiento para seguir trabajando de la mano en la integración e igualdad de oportunidades para continuar haciendo de Almería una ciudad para todos”, ha concluido. El vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Igualdad y Familia, por su parte, ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones: “Almería es tierra solidaria y la muestra más evidente son las familias que han creado ALTEA, llegando donde la administración no llega con grandes soluciones de innovación social”, ha dicho. Del mismo modo, Ángel Escobar ha explicado que Diputación va a seguir siempre al lado de “ALTEA para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, con proyectos que impulsen la conciliación, la inserción laboral y potencien la autonomía personal. Cada uno de los miembros de ALTEA contribuyen a engrandecer el orgullo que sentimos de ser almerienses”. La delegada de la Junta ha asegurado que desde el Gobierno andaluz “tenemos que seguir trabajando al lado de las familias para unidas lograr la plena inclusión de las personas con trastorno del espectro autista”. Carmen Navarro ha agradecido “la gran labor que desarrolla ALTEA en Almería, con su presidenta a la cabeza, por construir una sociedad más solidaria e igualitaria, así como por impulsar la ayuda a las familias y por trabajar sin descanso por una mejor formación y desarrollo de las personas con TEA en nuestra provincia”. La vicepresidenta de Altea Autismo, Eva Pérez, ha agradecido los apoyos y ha señalado que el trabajo realizado “nos está permitiendo conseguir pequeños grandes éxitos que nos acercan hacia la inclusión y la sensibilización social. No obstante, y a pesar de todo, el colectivo con TEA se encuentra con distintas barreras y dificultades en las sociedades actuales. Por ello, en estos días, más que nunca, nos gusta dar voz a las personas de nuestro colectivo, que son las verdaderas protagonistas de nuestras reivindicaciones, ya que son las que sufren las dificultades”. El acto ha finalizado con la lectura del Manifiesto a cargo de un trabajador de Altea y dos usuarios de la asociación, quienes han abogado por “una sociedad inclusiva para las personas con autismo y garantizar así el pleno disfrute de sus derechos, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea de Discapacidad 2021/2030”. “Un año más volvemos a alzar la voz para reivindicar la participación de las personas con autismo en las distintas áreas de la sociedad, derribando estigmas y falsas creencias porque comprender el autismo y sus diversidades es fundamental para fomentar su inclusión y su acceso a los apoyos adecuados, así como garantizar que se aceptadas y valoradas por lo que son”, han destacado. “Las personas con autismo y sus familias” -han añadido- “recorren un camino complejo y tienen que enfrentarse a múltiples barreras a lo largo de la vida. Ser autista no debe ser nunca un motivo para aislarse o esconderse, sino una condición que implica una particular forma de enfrentarse a la vida y un orgullo de pertenencia a este importante movimiento social”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Almería se pinta de color azul con 2.000 participantes en la II Carrera por el Autismo ¿Por qué Almería se vestirá de azul el domingo?

