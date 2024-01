Sucesos Retiran una embarcación varada en la Isleta del Moro en diciembre lunes 15 de enero de 2024 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El armador no respondió al requerimiento de Capitanía Marítima La Capitanía Marítima de Almería, perteneciente a la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha culminado con éxito la operación de reflotamiento y retirada de la embarcación "Punta Corno", que se encontraba varada en la Isleta del Moro desde el pasado 8 de diciembre. Ante la preocupación por posibles episodios de contaminación, la Capitanía Marítima coordinó y supervisó toda la operativa con el objetivo de evitar daños ambientales. El armador de la embarcación será responsable de cubrir los costes asociados al reflotamiento y retirada del barco, de acuerdo con la normativa vigente. La Capitanía Marítima emitió un requerimiento al armador el 11 de diciembre, instándolo a tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación y proceder a la retirada de la embarcación. Ante la falta de respuesta por parte del armador y considerando los riesgos asociados a la seguridad en la navegación y la posibilidad de contaminación, la Capitanía ordenó a los servicios de Salvamento Marítimo llevar a cabo la operación en dos fases. La primera fase, el 11 de enero, consistió en la retirada de los elementos desprendidos y el reflotamiento de la embarcación, que se encontraba semihundida. En la segunda fase, realizada el 12 de enero con la colaboración de la grúa proporcionada por el Ayuntamiento de Níjar, se procedió al izado y aseguramiento de la embarcación en tierra firme. La exitosa operación de retiro de la embarcación "Punta Corno" resalta la importancia de la rápida respuesta de las autoridades para prevenir posibles daños ambientales y garantizar la seguridad en la navegación en la zona. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

