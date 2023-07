Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Rocío de Meer afirma que “el compromiso de VOX es derogar la ley de cambio climático”

jueves 13 de julio de 2023 , 17:48h

La candidata de VOX al Congreso de los Diputados por Almería explica que “no negamos el cambio climático, lo que no es de sentido común es condicionar nuestras economías y políticas en torno a algo en lo que ni siquiera hay unanimidad científica”

La candidata número 1 de VOX por Almería al Congreso de los Diputados, Rocío de Meer, ha afirmado que el compromiso del partido que preside Santiago Abascal es derogar la ley de cambio climático, que es una ley “suicida para nuestra economía y nuestra soberanía porque prohíbe la explotación y exploración de nuestros propios recursos”.

Según la candidata, las políticas de cambio climático que “nadie ha votado e imponen terceras instituciones como Bruselas van a tener consecuencias perjudiciales para nuestro sector primario”. Añade que “afectan de manera directa a todas aquellas explotaciones agrarias de Almería porque destruyen, como hemos visto, muchas de las infraestructuras hidráulicas de nuestro país que serían imprescindibles para garantizar los mecanismos que posibiliten una distribución de agua que acabe con la sed intolerable de nuestro sector primario”.

De Meer lamenta “las mentiras y manipulaciones que se escuchan en torno al mensaje de VOX”. Un claro ejemplo, tal y como ha señalado la candidata, es que su formación niega el cambio climático y “esto no es verdad. VOX no niega el cambio climático, existe, lo que ocurre es que no hay unanimidad científica en torno a que el cambio climático sea provocado por el hombre”.

Por ese motivo explica que “no es de sentido común que condicionemos nuestras economías y políticas en torno a algo en lo que ni siquiera hay unanimidad científica”. Debido a que “en la práctica estamos perjudicando a los españoles más humildes y a los que más necesitan a los poderes públicos para salir adelante”.

La candidata de VOX al Congreso de los Diputados por Almería concluye asegurando que “ya lo están llevando a cabo en torno a las normas de los vehículos de combustión impuestos por terceras instituciones”. Concluye afirma de manera rotunda que “nuestro compromiso es derogar la ley de cambio climático”.