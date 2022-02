Rodrigo Alonso se empecina y queda por mentiroso

miércoles 16 de febrero de 2022 , 07:38h

El parlamentario de Vox se llevó un par de "zascas" de la consejera Carmen Crespo

La publicación este martes por parte del Parlamento de Andalucía de la pregunta que el parlamentario de Vox por Almería, Rodrigo Alonso, hizo el pasado día 10 en el pleno a la consejera y también almeriense, Carmen Crespo, ha permitido a Noticias de Almería comprobar como el empecinamiento del ultraderechista en un error le llevó a mentir descaradamente desde su escaño, además de recibir dos buenos “zascas” de la titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Para situarnos, hay que comenzar con el primer “zasca” que se lleva Alonso, quien preguntó a Crespo, insistiendo en varias ocasiones que era a ella la destinaria de la misma, sobre las medidas que el Consejo de Gobierno estaba realizando para sancionar a las empresas por falso etiquetado, a raíz de una denuncia de COAG sobre una partida de melón en esas circunstancias a la venta en un supermercado de la provincia.

La consejera le respondió que si quería hablar de supermercados debía haber preguntado a la Consejería que lleva Consumo, no a la de Agricultura.

Tras este primer zasca, Alonso en vez de reconocer su error, o retomar la pregunta desde un punto de vista acorde a las competencias de Crespo, argumentó casi ofendido que “la pregunta la dirijo al Consejo de Gobierno, no a la Consejería de Agricultura. Hasta donde yo entiendo, usted forma parte del Consejo de Gobierno. No sé si la competencia es de Consumo o de Agricultura. Usted, como parte del Gobierno, limítese a contestar a lo que le estoy diciendo”.

Lo cierto es que Alonso mintió. Tal como puede verse en la pregunta que reproducimos en esta información, no se dirigió al Consejo de Gobierno y sí a la Consejería de Crespo, pero no solo eso, al término de la sesión, Vox emitió una nota sobre la intervención del parlamentario, y en ella nuevamente se recogía que la pregunta se había dirigido a la responsable de Agricultura, única y exclusivamente. Además, como está en el literal de la pregunta que ahora revelamos, no se hace de modo genérico sobre el reetiquetado, sino que se interesa por las sanciones a esta empresa en concreto, que como hemos indicado, es una superficie comercial, y no una empresa agrícola.

Pero el parlamentario insistió en el tema de las sanciones a supermercados, por lo que la consejera lo que hizo, tras insistirle que ella iba a contestar en el ámbito de sus competencias, fue darle otro dato más, y le recordó que por Almería solo entra el 5% del contingente total de frutas y hortalizas, y que éste “se inspecciona todo”, como resultado de lo cual se han impuesto sanciones a las empresas responsables.

Crespo expuso los datos de las inspecciones que se hacen en el ámbito de su departamento, y reflejan que durante los años 2017 y 2018 tan solo hubo inspecciones puntuales de productos extracomunitarios en base a denuncias de distintos agentes del sector, pero es en 2019 cuando se inicia este plan que tiene como resultado este elevado número de controles. De total de inspecciones, en 2019 se realizaron 226, en 2020 un total de 267 y el pasado año 2021 se hicieron 376. Del total de inspecciones realizadas se han puesto 50 sanciones.

Por tanto, no solo la pregunta iba mal dirigida, además las inspecciones y sanciones que desde Agricultura pedía ya estaban realizándose al cien por cien.

Pero lo que también hizo Crespo en ese sentido, fue preguntarle por qué Vox no pide al Gobierno central que informe sobre los contingentes reales que están entrando, para conocer si lo están haciendo legalmente, si están pagando los aranceles correspondientes, lo que destacó como el gran problema por lo que supone la entrada masiva de frutas y hortalizas desde terceros países sin pagar la cuota correspondiente, algo que afecta más que el reetiquietado fraudulento.