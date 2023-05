Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Rubén Segura se hace con la victoria en el III Rally-crono Comarca de Níjar lunes 01 de mayo de 2023 , 13:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pérez Gaitán logra el triunfo en la copa `Diputación de Almería´ La afición automovilística almeriense volvió a disfrutar este domingo de lo mejor del deporte de las cuatro ruedas con motivo de la tercera edición del Rally-Crono Comarca de Níjar, organizado por el Automóvil Club de la localidad, y que se saldó con éxito de organización y público. El equipo local formado por Rubén Segura y Estefanía Pérez, al volante de Peugeot 206 XS, fueron los mejores entre la treintena de las duplas participantes, al completar un mejor crono final en el sumatorio de las cuatro mangas oficiales de 25 minutos, 56 segundos y 6 milésimas. El segundo clasificado en el podio final fue el tándem formado por Antonio Molina y Alejandro Castillejo (Automóvil Club de Almería) a los mandos de un Peugeot 208 R2 a 10,1 segundos de diferencia mientras que el tercer puesto de la general fue para el Mini John Cooper de Carlos Rodríguez y Juan Manuel Iniesta (CD Escudería Granada 49.9) a +57,5 segundos. Por clases, Juan Antonio Gómez (Escudería Montoro) se proclamó vencedor en clase I con Dacia Sandero; triunfo en clase II para Diego González (Escudería Colmenar Racing) con Citroën Saxo VTS; en clase III victoria para Pedro Antonio Martínez (Escudería del Mármol) con Renault Clío II; Antonio Molina (ACA) fue el mejor de la clase IV al volante de Peugeot 208 R2; en clase V mejor clasificación para Carlos Rodríguez (CD Escudería Granada 49.9) con Mini y finalmente en la clase VII Rubén Segura se llevó igualmente el trofeo en su categoría con Peugeot 206 XS. La prueba, también valedera para la copa provincial de automovilismo `Trofeo Diputación de Almería 2023´ se saldó con el triunfo en la categoría de pilotos del circuito almeriense de Francisco Pérez Gaitán (AC Comarca de Níjar), seguido en segundo lugar de Rubén Segura, también del club local; y de Antonio Molina (ACA) en tercera posición. En la categoría de copilotos de la copa provincial, podio para la fémina Estefanía Pérez (AC Comarca de Níjar), y segunda y tercera posición para Alejandro Castillejo y Miguel Montoya respectivamente representando al Automóvil Club de Almería. La próxima cita del Campeonato de Andalucía de Rally-Crono 2023 tendrá lugar en Enix (Almería) el próximo 9 de septiembre. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.