Almería Ampliar Se mantienen el límite de consumo de agua en Levante y Almanzora La Comisión de Gestión de la Sequía no detecta mejorías relevantes en las reservas hídricas Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por martes 14 de mayo de 2024 , 16:28h

El consumo máximo de 200 litros de agua por habitante en las comarcas del Levante y Almanzora se mantendrá, según ha informado la Comisión de Gestión de la Sequía. Esta medida se toma debido a la preocupante situación del pantano de Cuevas, que actualmente se encuentra al 6,85% de su capacidad. El consumo máximo de 200 litros de agua por habitante en las comarcas del Levante y Almanzora se mantendrá, según ha informado la Comisión de Gestión de la Sequía. Esta medida se toma debido a la preocupante situación del pantano de Cuevas, que actualmente se encuentra al 6,85% de su capacidad. La Junta ha declarado escasez severa y ha destacado que en el Levante el riesgo está condicionado a garantizar el abastecimiento humano. En este sentido, se ha resaltado la importancia de las aguas recicladas como una solución para hacer frente a esta situación. "La situación es crítica y debemos tomar medidas urgentes para asegurar el suministro de agua a la población", ha afirmado el portavoz de la Comisión de Gestión de la Sequía. La falta de lluvias y el bajo nivel de los embalses han llevado a esta decisión, que busca preservar el recurso hídrico y evitar un colapso en el suministro. "Es fundamental que todos los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de ahorrar agua en su día a día", ha añadido el portavoz. La Comisión continuará monitoreando la situación y evaluando posibles medidas adicionales para hacer frente a la sequía en Andalucía. En conclusión, la Comisión de Gestión de la Sequía ha decidido mantener el consumo máximo de agua en el Levante y Almanzora debido a la preocupante situación del pantano de Cuevas. Se destaca la importancia de las aguas recicladas como una solución para garantizar el abastecimiento humano. Es fundamental que todos los ciudadanos tomen conciencia y contribuyan al ahorro de agua en su día a día. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

