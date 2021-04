Sucesos Ampliar Se niega la solicitud de asilo al hijo de un presunto narcotraficante de Marruecos sábado 10 de abril de 2021 , 19:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El joven se encontraba recluido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, bajo orden de los juzgados almerienses





La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha confirmado la denegación de asilo a joven marroquí que alegó ser hijo de un narcotraficante, y le condena a costas por un montante que podría llegar a los 1.500 euros.



La sentencia a la que ha tenido acceso Noticias de Almería, es del 12 de marzo de 2021, y en ella, el hombre alegó que temía ser perseguido en su país de origen por su propia familia, intentando escapar de los malos tratos de su madrastra y desvincularse de los supuestos negocios fraudulentos de su padre, acude a las fuerzas de seguridad de su país, que según explica, deciden no actuar frente a la situación.



El joven relata que después de descubrirse esta denuncia, el padre amenaza de muerte al joven, que se ve obligado a escapar a otra ciudad. Sin embargo, afirma que los socios de su progenitor le encontraron también allí, y en base a estos sucesos, huye a España y solicita el asilo.



La primera de sus solicitudes de asilo se lleva a cabo cuando él se encuentra recluido en un CIE, bajo la orden de los juzgados de Almería. Tanto ésta, como el recurso que ahora se hace público, son desestimadas al no considerar que la historia narrada por el joven cuente con pruebas que respalden sus hechos, así como por entender que estos no pueden ser amparados por la legislación que regula las solicitudes de asilo.



En España, la condición de refugiado va sujeta a un temor fundado de persecución por motivos de raza, género, orientación sexual, nacionalidad, opinión política o pertenencia a algún grupo discriminado en el país de origen del solicitante. Estos temores deben de estar debidamente justificados, y provocar que la persona que pide asilo no pueda volver a su país de origen o residencia habitual.



Para la sentencia que nos ocupa, la Audiencia Nacional no considera que los motivos que el joven tiene para solicitar asilo y ser considerado refugiado en nuestro país entren dentro de los especificados por la ley: la propia ACNUR emite un informe sobre este caso en el que afirma, según el registro de la sentencia, que el joven no tiene suficientes elementos que permitan admitir a trámite favorable su solicitud.



La persecución que este hombre afirma sufrir por parte de su familia no podría incluirse en ninguno de los supuestos que la ley tiene como válidos para solicitar la condición de refugiado, además de no encontrarse lo suficientemente probada bajo el criterio del tribunal que desestima el recurso.



En el mes de enero de 2021, se sumaron al total de solicitudes de asilo 4.065: 638 de ellas se han dado en la comunidad andaluza. Sin embargo, en el mismo período se desestimaron un total de 6.467 peticiones: la condición de refugiado solo fue concedida a 400 personas (número que asciende a 648 si incluimos a las personas que recibieron protección subsidiaria). La aplastante mayoría de los solicitantes provienen de países sudamericanos, con Venezuela a la cabeza de la lista.

