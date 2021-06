Provincia Ampliar Se presenta en el ayuntamiento almeriense el proyecto arquitectónico de La Hoya martes 15 de junio de 2021 , 16:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los arquitectos Juan Antonio Sánchez y Vincent Morales lo desarrollaron en el 2014, durante el Foro Alcazaba 2014 Después de años de espera, el Ayuntamiento ha presentado el proyecto para la Hoya, que realizarán los arquitectos Juan Antonio Sánchez y Vincent Morales, de Estudio KAUH. La Asociación Amigos de la Alcazaba se muestra esperanzada en que el proyecto de la Hoya respete “los valores excepcionales de este espacio”, apuntan. Para Amigos de la Alcazaba el espacio que forma el Conjunto Monumental de la Alcazaba, la Hoya con la muralla de Jayrán y las murallas del Cerro de San Cristóbal, es la “joya” de la corona del patrimonio almeriense . Un espacio milenario que debe ser tratado con una extraordinaria sensibilidad. “Del proyecto que finalmente se llevará a cabo sólo sabemos lo anunciado por el Ayuntamiento, pero conocemos a los dos arquitectos que lo llevarán a cabo y que merecen nuestra confianza”, aseguran. La idea de regenerar esta zona surgió tras el convenio entre el CSIC y el Ayuntamiento para convertir la Hoya en un Parque Cultural. Hace once años se realizó un Concurso Internacional de Ideas para actuar en la Hoya, que ganaron Juan Antonio Sánchez y Vincent Morales. La asociación recuerda que “por diversas cuestiones, el proyecto no se llevó a cabo, y en parte nos alegramos, puesto que los pliegos de condiciones municipales permitían un exceso de cemento en la zona, que podrían haberla deteriorado. La historia de desmadres urbanísticos y patrimoniales de nuestra tierra muchas veces tiene como telón de fondo ese “horror vacui” que padecen nuestros políticos”. De hecho, añaden, “en la fase previa del concurso pudimos ver y escuchar algunas propuestas disparatadas y nada empáticas con este espacio, donde se contemplaba la construcción de instalaciones deportivas, auditorios y demás; es decir, arquitectura sin poética en un entorno paisajístico y patrimonial con la excusa de proporcionar dotaciones a un barrio, sin tener en cuenta que no es un barrio cualquiera, sino el corazón del conjunto histórico de Almería”. En estos once años Amigos de la Alcazaba ha seguido insistiendo en que este espacio privilegiado Alcazaba-Hoya-Murallas de San Cristóbal, que ha mantenido su fisonomía siglos y siglos, debía ser tratado como un paisaje cultural, no como un parque de recreo, y por tanto de manera respetuosa y minimalista mediante la restauración paisajística. “En nuestro Curso de Verano UAL esta idea fue asumida en las conclusiones y la misma propuesta ha sido compartida por importantes catedráticos de universidad, especialistas y gestores de patrimonio a nivel nacional”. Desde la asociación recuerdan que en 2014 “tuvimos la oportunidad de invitar a Juan Antonio Sánchez y Vincent Morales a nuestro “Foro Alcazaba 2014” y nos explicaron el proyecto ganador. En la presentación nos contaron una anécdota muy significativa. Cuando llegaron a Almería para conocer el paraje y hacer el proyecto se quedaron maravillados de lo que vieron, se miraron y se dijeron: “pero si aquí apenas hay nada que tocar…”. Esa mirada inteligente e intuitiva nos ganó y por ello confiamos en su buen hacer de la Hoya el espacio que hemos soñado tantos años”. Juan Antonio Sánchez y Vincent Morales han compartido con Amigos de la Alcazaba la ilusión con la que abordan este proyecto, que se ha “trabajado con muchísimo mimo, ilusión y máximo respeto al lugar a la vez” y que han “concentrado todo el esfuerzo en la restauración paisajística e intentando subrayar todo lo valioso del lugar convirtiéndolo en leitmotiv del proyecto”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

