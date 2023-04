Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Seis ayuntamientos de Almería recibirán 9,5M€ para la rehabilitación de edificios públicos jueves 06 de abril de 2023 , 13:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Los ayuntamientos de Huércal-Overa, Almería, Vera, Cantoria, Macael, Vícar y Níjar recibirán un total de 9.536.179,12€ para la rehabilitación de edificios de titularidad pública, según la resolución provisional de la línea 2 de la convocatoria de ayudas Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta línea establece que la recepción de la obra del edificio a rehabilitar tenga lugar, como máximo, el 31 de marzo de 2026. La finalidad este programa es la realización de actuaciones de rehabilitación sostenible de edificios de titularidad pública y de uso público, y está dotado con una inversión de 1.080 millones de euros, de los cuales, 480 millones de euros están destinados a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y 600 millones están destinados a las Entidades Locales mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Entre los proyectos seleccionados en la provincia de Almería está la rehabilitación de la Plaza de Abastos km.0 de Huércal-Overa, con un presupuesto de 577.234,46 euros; el desarrollo del proyecto de Ecocultura en el Museo de Arte de Almería, que contará con una ayuda de 2.866.058,32 €; la rehabilitación sostenible con alta eficiencia energética del edificio del ayuntamiento de Cantoria, que recibirá una subvención de 1.231.316,16 €; la rehabilitación integral sostenible del nuevo Centro Cívico de Vera, proyecto al que le han sido concedidos 1.534.858,63 €; la ejecución del proyecto ‘Vaticano de Macael’, impulsado por el ayuntamiento y que contará con 2.268.096,04 €; la rehabilitación del ayuntamiento de Vícar, que recibirá una subvención de 1.058.615,51 € y la rehabilitación energética del edificio municipal El Chopo de Campohermoso, proyecto para el que el ayuntamiento de Níjar recibirá una ayuda de 1.345.455,65 €. Resolución definitiva En Andalucía, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha seleccionado 30 proyectos de acuerdo a criterios de calidad arquitectónica, solidez, gobernanza, enfoque integral, innovación y oportunidad, por lo que todos ellos registran un enfoque basado en los principios de calidad que promulga la Ley de calidad de la Arquitectura. La convocatoria se ha celebrado en régimen de concurrencia competitiva, por lo que han sido seleccionadas las actuaciones que mayor puntuación han obtenido Tras la publicación del listado, las entidades locales seleccionadas dispondrán hasta el próximo 18 de abril para aceptar expresamente las ayudas, antes de que se publique la resolución definitiva. La concesión definitiva de las ayudas implica que, una vez finalizada la rehabilitación, los edificios deberán destinarse a uso público durante al menos 20 años y generar importantes ahorros en su consumo de energía. Los objetivos del programa son ayudar a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, garantizando la reducción de más del 30% del consumo de energía primaria no renovable, mejorar la accesibilidad, la habitabilidad e impulsar la conservación del parque edificatorio. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Más de 3.000 nuevas farolas LED hacen brillar Vera

