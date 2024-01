Mas NOTICIAS Ampliar (Foto: jacqueline macou) Sentencia en Almería: solicitar Asilo es compatible con el Arraigo Laboral Escucha la noticia

Recientemente en Almería, un caso ilustra las complejidades y desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo en España, un país que registra altas cifras de solicitudes pero bajas tasas de resoluciones favorables en comparación con la media europea. Una persona de origen senegalés, enfrentó un proceso contencioso para obtener su autorización de arraigo laboral, desafiando la negativa inicial de la Administración que subestimaba su situación de vulnerabilidad y derecho a trabajar. El corazón de este litigio residía en la interpretación de la normativa de extranjería, específicamente el artículo 124.1 del Reglamento de Extranjería, modificado por el Real Decreto 629/2022. La Administración había denegado inicialmente la solicitud de arraigo laboral bajo el argumento de que el solicitante, a pesar de estar documentado con una tarjeta roja como solicitante de protección internacional, no cumplía con el requisito de haber estado en situación irregular, obviando que su estancia no había sido regularizada definitivamente. El abogado del solicitante argumentó con éxito ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería que la condición de solicitante de asilo no equivalía a una estancia legal definitiva en España. Esta sentencia no solo condenó a la Administración a reconocer el derecho al arraigo laboral del demandante sino que también puso en evidencia las lagunas y contradicciones en la aplicación de las políticas de asilo y migración.

Cambios recientes en Almería En Almería, durante el año 2023, se registraron 1.700 solicitudes de asilo, representando aproximadamente un 13% del total de solicitudes presentadas en toda Andalucía. En respuesta a esta situación y con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los procedimientos de asilo, la Policía Nacional introdujo un nuevo número de teléfono para citas previas de Protección Internacional específicamente para la provincia de Almería, el 950759322, desde junio de 2023. Este servicio busca facilitar el acceso a la asistencia requerida, operando dentro del horario de atención al público de 9 a 14 horas. Las citas asignadas son de carácter nominal, permitiendo a los solicitantes presentar la documentación necesaria, incluida una fotografía tamaño carné y, de tenerlo, el pasaporte junto a una copia del mismo, para formalizar sus solicitudes de manera eficiente y organizada.