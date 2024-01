Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Firma por la Igualdad Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 27 de enero de 2024 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En los últimos días, hemos sido testigos de un acontecimiento relevante en la arena política española: alcaldes de diferentes localidades como la provincia de Almería, bajo la bandera del Partido Popular, han suscrito un manifiesto por la igualdad. Este acto surge como respuesta a lo que denominan ataques por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, es necesario reflexionar sobre el trasfondo de esta movilización y considerar que la igualdad que reclaman debe trascender las fronteras partidistas. Es innegable que las tensiones políticas y los pactos entre diferentes partidos pueden generar preocupación en la ciudadanía. La reciente alianza entre el PSOE de Pedro Sánchez y Junts nos hace temer por el futuro de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Es natural que los representantes políticos actúen en defensa de sus principios y planteen sus inquietudes. No obstante, es crucial que aprovechemos esta coyuntura para reflexionar sobre aspectos más profundos que afectan a todos los ciudadanos del Estado, independientemente de su color político. La realidad es que, después de más de cuarenta años de democracia y autogobierno, Andalucía continúa enfrentando retos significativos. Persistimos como la Comunidad con mayores índices de desempleo, sueldos y pensiones más bajos, escasa industrialización y, en algunos casos, nos sentimos relegados a la posición de "basurero del Estado". Es lamentable que, a pesar de contar con recursos y potencial, no hemos logrado equipararnos a otras comunidades autónomas, y seguismos sin aprender de la estrategia de pueblos como el vasco y el catalán. La igualdad que se reclama desde ciertos sectores no puede ser un recurso demagógico que busque la imposición de la uniformidad. Debe trascender la homogeneización cultural, idiomática y política para abordar las desigualdades arraigadas en aspectos económicos y sociales. En este sentido, es imperativo que la movilización liderada por el Partido Popular impulse un compromiso más amplio con la igualdad. La igualdad no puede ser un concepto estático; debe ser conquistada y mantenida diariamente. Para ello, es fundamental que nos embarquemos en una verdadera transformación que nos saque de los últimos puestos de los principales indicadores del estado del bienestar. La igualdad no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones concretas que impacten positivamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es hora de tomar conciencia del potencial de Andalucía y de exigir un compromiso real con una igualdad que supere el actual discurso político, sino de trabajar incansablemente para derribar las barreras que nos impiden alcanzar un desarrollo equitativo. Sigamos el ejemplo de quienes han logrado avanzar y, en lugar de conformarnos con la retórica, exijamos medidas concretas que impulsen el progreso en todas las áreas de nuestra sociedad. La firma por la igualdad no debe ser solo una respuesta a disputas políticas puntuales; debe ser un compromiso constante con la construcción de una sociedad más justa, próspera y equitativa. Solo así lograremos superar las diferencias partidistas y avanzar hacia un futuro en el que la igualdad no sea solo un anhelo, sino una realidad palpable en cada rincón de nuestra tierra. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1282 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes