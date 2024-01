Economía Ampliar Sindicatos almerienses exigen medidas contra el fraude laboral Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 23 de enero de 2024 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia CCOO y UGT ponen sobre la mesa las precarias condiciones de trabajo en la provincia En una reunión clave, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, se ha reunido con los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras en la provincia. La atención ahora se centra en la próxima reunión del Observatorio contra el Fraude, donde los sindicatos solicitan un aumento significativo de las inspecciones laborales para combatir prácticas como el pago de sueldos en negro y el fraude en las horas de trabajo. Los sindicatos también han expresado la necesidad de otorgar a los empresarios una mayor capacidad de negociación, especialmente en convenios colectivos como el del sector agrícola, para asegurar que los salarios alcancen al menos el salario mínimo interprofesional. Carmen Vidal, secretaria general de UGT, destacó la importancia de eliminar la forma de pago en efectivo por parte de algunos empresarios, argumentando que esto permite eludir cualquier tipo de control. Vidal afirmó: "No se puede permitir que a los trabajadores se les pague en metálico, porque no hay ningún tipo de control". Por su parte, Antinoo Valdivieso, secretario general de Comisiones Obreras, reveló datos preocupantes sobre la situación laboral en la provincia. "En la provincia de Almería, más de 100,000 trabajadores, el 55% de la población activa, no cobran al menos del salario mínimo interprofesional", señaló Valdivieso. Agregó que el 25% de ese total tampoco alcanza la mitad del salario mínimo interprofesional. La reunión con el Observatorio contra el Fraude, programada para mañana, se presenta como un escenario crucial para abordar estas preocupaciones y buscar soluciones efectivas para combatir el fraude laboral y mejorar las condiciones salariales en la provincia. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

