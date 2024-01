Almería Ampliar Subdelegado del Gobierno responde a críticas sobre inmigración Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 23 de enero de 2024 , 15:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Martínez asegura que hay un "refuerzo histórico de medios" para la atención a 350 inmigrantes en Almería En una rueda de prensa realizada hoy, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, abordó las críticas recibidas por la falta de medios para hacer frente a la inmigración irregular, especialmente después del trágico desembarco de pateras el pasado fin de semana en Adra, que lamentablemente costó la vida de una persona. Los hoteles de Cabo de Gata vuelven a acoger a inmigrantes irregulares Martín comenzó defendiendo la actuación de las fuerzas de seguridad, asegurando que cuentan con "el mayor refuerzo de medios y personal previsto para la provincia con niveles históricos". Destacó los esfuerzos realizados para hacer frente a la situación y subrayó el compromiso del Gobierno en abordar el fenómeno de la inmigración irregular de manera eficiente. Además, el subdelegado proporcionó detalles sobre la llegada de 350 inmigrantes procedentes de Canarias a un hotel en El Toyo, donde están siendo atendidos de manera provisional por Cruz Roja. Martín explicó que este dispositivo de emergencia, activado nuevamente, ya estuvo operativo a finales del año 2023. Sin embargo, fue desactivado cuando el Ministerio pudo prescindir de este recurso. "Ha sido necesario también con carácter temporal y con un criterio de emergencia volver a abrirlo", indicó Martínez. Afirmó que la prioridad del Gobierno es brindar una respuesta efectiva y humanitaria ante la llegada de inmigrantes en situaciones críticas. Estas declaraciones se produjeron después de una reunión entre el subdelegado del Gobierno y los responsables de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en la provincia. Martín reiteró la importancia del diálogo y la colaboración con distintos actores sociales para abordar de manera integral la compleja situación de la inmigración irregular en la provincia. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

