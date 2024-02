Capital Ampliar Solicita hasta 250 euros mensuales de ayuda al alquiler en Almería martes 13 de febrero de 2024 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento, a través de ‘Almería XXI’, aprueba las bases y abre el plazo para la solicitud de ayudas al alquiler de viviendas en el Casco Histórico Con efecto 1 de enero, las aportaciones cuentan con un presupuesto de 50.000 euros y se extienden este año también a los propietarios que dispongan sus viviendas a este programa, con bonificación en el IBI de hasta un 50% El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal ‘Almería XXI’, ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas al alquiler de viviendas en el Casco Histórico, de acuerdo a los supuestos recogidos en la bases de la convocatoria de ayudas que regula este programa, vigente desde 2019. La nueva convocatoria, publicada en la web de la Empresa Municipal de la Vivienda, www.almeria21.com, ha sido aprobada, por el Consejo de Administración, en sesión extraordinaria celebrada ayer lunes, 12 de febrero. Como en años anteriores, y en el objetivo de seguir incentivando las ayudas al alquiler en el ámbito del Casco Histórico, Ayuntamiento de Almería y Empresa Municipal de Vivienda destinan este año 50.000 euros de presupuesto para atender las solicitudes de ayuda que puedan llegar, pudiendo alcanzar en cada caso los 250 euros mensuales. “También, como en años anteriores, el presupuesto total destinado podría incrementarse en función de las solicitudes que se reciban”, ha subrayado la concejala de Urbanismo y Vivienda y consejera delegada de la Empresa Municipal ‘Almería XXI’, Eloísa Cabrera. Para esta convocatoria se mantienen los supuestos que ya fueron modificados el pasado año respecto del arrendamiento de vivienda en la zona delimitada dentro del Casco Histórico de la ciudad, con el objeto de facilitar y potenciar el uso residencial del mismo: la bonificación de hasta un 50%, de forma proporcional a la duración del contrato del ejercicio de 2024 y con un máximo de 500 euros/año, en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios de viviendas que, dentro del ámbito geográfico de estas ayudas, dispongan sus viviendas a este programa y los arrendatarios sean beneficiarios de estas ayudas; y la ampliación del ámbito geográfico para estas ayudas, alcanzando zonas en las que se han detectado viviendas vacías pendientes de alquilar. Requisitos Junto a lo anterior, de acuerdo a las bases aprobadas, podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas de edad comprendida entre los 18 y 45 años, inclusive, titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda vigente en el momento de la solicitud, destinada a vivienda habitual y permanente y ubicado en la zona del Centro Histórico determinada como ámbito geográfico de la convocatoria, en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados; también los estudiantes de la UAL que cursen estudios universitarios en el periodo para el cual se solicita subvención, sin necesidad obligatoria de empadronamiento en la vivienda objeto de subvención. En el marco de la convocatoria del año 2023 se atendieron un total de 27 solicitudes. El importe total de las ayudas concedidas fue de 80.000 euros. El perfil del solicitante de estas ayudas al alquiler es el de un varón, entre 30 y 40 años y con una renta inferior a los 10.000 euros. Registro Demandantes Vivienda La Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ ha fijado, además, la fecha del próximo 12 de marzo, para la celebración del sorteo público que vendrá a disponer una nueva relación ordenada del registro de demandantes de vivienda protegida, en sus distintas modalidades de regímenes de acceso (Alquiler, Alquiler con opción a compra y Compra) y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de las bases de constitución y funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Entrarán en dicho sorteo todos los demandantes debidamente inscritos, en cada una de las modalidades de regímenes de acceso (alquiler, alquiler con opción a compra y compra) en el Registro Público de demandantes del Ayuntamiento de Almería. Para cada tipo de régimen de acceso, se establecerán, en su caso, dos cupos, uno de ellos destinado a personas con movilidad reducida y el otro se corresponderá con el resto de los demandantes inscritos. El sorteo, consistente en el establecimiento de un orden entre los demandantes inscritos, se realizará con presencia de fedatario público y en un acto público, el día 12 de marzo, a las 10.30 horas, en la Sala Multimedia de la Gerencia Municipal de Urbanismo (entrada por calle Pósito). No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Cortes de tráfico el sábado y el domingo en la capital Señalizada la Judería de la capital Alquilar en Almería sale a menos de 8 euros el metro cuadrado